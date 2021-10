Remco Evenepoel rekent af met zijn demonen in persoonlijke documentaire ‘Ik ben Remco’: “Op een bepaald moment kon ik niets meer goed doen”

Het was een zwaar en turbulent jaar voor Remco Evenepoel. De jonge renner uit Schepdaal vocht zijn weg terug naar de top na zijn val in Lombardije vorig jaar. Maar de comeback ging niet als gepland. Een vroegtijdige opgave in de Giro, frustraties en heel veel kritiek. Vlaanderen kreeg een andere Remco te zien, die zijn emoties maar moeilijk kon bedwingen. In de persoonlijke documentaire Ik ben Remco op zondag 17 oktober om 22u15 ziet Vlaanderen hoe Remco afrekent met zijn demonen: de interne kritiek, de media, zichzelf.

Remco Evenepoel: “Ik begon alles te geloven. Het begon in mijn kop te kruipen: dat ik niet kon sturen, dalen, niet in peloton kon rijden. Terwijl ik weet dat ik dat wel kan. Ik begon zo hard alles te geloven dat ik het niet meer kon: er komt een bocht aan, ik zal er wel uitvliegen. Zo hard remmen, want als ik val is het weer iets. Als ik dit doe, is het fout...”

Sportjournalisten Stijn Vlaeminck en Maxim Goethals konden Evenepoel een heel jaar volgen, ook op plaatsen waar journalisten tot nu toe geen toegang kregen. In de documentaire komen ook Remco’s ouders, Agna en Patrick Evenepoel, aan het woord over wie Remco écht is, van kind tot profrenner. Over de interne worsteling waar Remco mee te kampen kreeg en de media die volgens de ouders vaak te hard zijn voor hun zoon.

Agna Evenepoel: “Ik wil niet dat hij kapot gemaakt wordt door de media. Ik vind dat ze vaak een heel ander beeld van hem maken. Een beeld dat Remco absoluut niet is. Hij is 21, hij maakt fouten. Mag het nog?”

Stijn Vlaeminck en Maxim Goethals spraken ook met Quickstep CEO Patrick Lefevere over het talent van Remco Evenepoel en met Iljo Keisse over de vriend Remco.

Patrick Lefevere: “Ik had gehoord dat er een voetballerke coureur ging worden. Die wilde ik wel eens zien, natuurlijk. In zijn eerste koers viel hij. De koers erna opnieuw. Maar daarna won hij wel meteen acht koersen op rij. En dat voor iemand die nog nooit in een peloton had gereden!”

