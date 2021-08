Regi rekent op ‘fab four’ Jaap Reesema, Olivia Trappeniers, Lester Williams en Camille Dhont in zoektocht naar nieuwe ster

‘Kom wat dichterbij’, ‘Vechter’, ‘Ellie’ en ‘Walk on Water’. Eén na één oorwurmen die door heel Vlaanderen luidkeels worden meegezongen. Maar wie zingt Regi’s volgende hit? Vanaf donderdag 19 augustus gaat Regi samen met VTM 2 op zoek naar een unieke, straffe stem in ‘Regi Academy’. Daarvoor schakelt hij zijn persoonlijke ‘fab four’ in. In de jury krijgt Regi versterking van Jaap Reesema en Olivia Trappeniers, met wie hij meerdere monsterhits scoorde, en van Lester Williams, al jarenlang Regi’s rechterhand. Camille Dhont staat naast het podium klaar voor de kandidaten met tonnen insider tips en extra mental support. Camille, Jaap, Olivia en Lester zijn de geknipte personen om Regi bij te staan tijdens de zoektocht naar een straffe stem. Zij weten als geen ander hoe het is om met hem samen te werken.

Regi: “Mijn lat ligt absurd hoog. Ik heb de laatste jaren een bijzonder straf niveau aan zangtalent op mijn hitsingles gehad. Daarom is het niet evident om iemand te vinden die mee kan in het rijtje met Jaap Reesema, Olivia en Camille. Gelukkig zitten zowel Jaap als Olivia in de jury, bijgestaan door mijn linker- en rechterhand Lester Williams. Zij lopen over van ervaring, humor en advies. Met Camille als opvangtehuis en grote vriendin van de kandidaten is de Regi-family compleet. Samen gaan we op zoek naar die ene, unieke ster!”

Wie kan de stress de baas voor een jury van duizenden Q-luisteraars?

Tijdens de zenuwslopende audities brengt iedere kandidaat live een zelf gekozen nummer uit het rijke hit-arsenaal van Regi op een spectaculaire locatie: bovenop het dak van Fort Napoleon in Oostende. Wie groen licht krijgt van de vierkoppige jury, mag zijn of haar nummer opnieuw brengen, dit keer voor de duizenden luisteraars van Qmusic én live vanuit het Q-Beach House in Oostende. Zij bepalen welke zes stemmen het best klinken op de nieuwe single van Regi.

Deze happy few worden nadien door Regi en zijn team verder klaargestoomd voor het grote werk aan de hand van workshops, zangsessies in zijn thuisstudio in Heusden-Zolder, tryouts en onverwachte testen. Wie stoot door naar de finale van ‘Regi Academy’? En wie maakt zo kans om te schitteren op de nieuwe single van Regi én in het Sportpaleis op zaterdag 30 oktober? Eén ding is zeker: het leven van één iemand zal voorgoed veranderen.

Bekijk de video met de juryleden van Regi Academy hier:

Een extra portie drama vanaf maandag 16 augustus met Blind Getrouwd Australië

Vanaf maandag 16 augustus brengt VTM 2 een extra portie passionele liefde, drama en explosieve ruzies tot in de huiskamers met Blind Getrouwd Australië. In het achtste, meest heftige seizoen tot nu toe, staat een nieuwe groep moedige singles klaar om hun hart en hun vertrouwen weg te schenken in de zoektocht naar ware liefde. Met de Puerto Ricaanse Alessandra Rampollo telt het expertenpanel voor het eerst een seksuologe en wel eentje van wereldniveau. Zij zorgt voor een nieuw perspectief met een wel heel speciale manier van werken. Zo stelt ze de koppels heel directe vragen over seks en geeft ze hen ook geregeld opdrachten zoals een lachsessie, een ‘make out sessie’ waarbij de koppels letterlijk 10 minuten moeten zoenen als tieners en vraagt ze hen om voor elkaar een ‘intimiteitsdoos’ samen te stellen met seksuele voorwerpen waarover ze een gesprek moeten aanknopen. Op die manier probeert ze het vuur tussen de koppels extra aan te wakkeren. De koppels worden uitgedaagd, geheimen worden onthuld en de verleiding neemt stilaan toe... Voor welk koppel is dit unieke experiment het begin van puur geluk en voor wie eindigt dit avontuur in een drama?

