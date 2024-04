Regi maakt van de beklijvende muziek van Jasper Steverlinck een stevig trance nummer in Liefde voor Muziek

Jasper Steverlinck zorgde in het tiende seizoen van Liefde Voor Muziek al meermaals voor ‘wauw’-momenten met zijn beklijvende stemgeluid. Deze keer is híj degene die met kippenvel en een krop in de keel in de sofa zit, terwijl medeartiesten covers van zijn nummers brengen. En daarvoor duiken ze zowel in Jaspers uitgebreide solorepertoire als in de hits die hij scoorde met de band Arid.

Mentale gezondheid is een hot topic. Jasper wil zijn geestelijke gezondheid op peil houden en dus zondert hij zich tijdens de week in Frankrijk af en toe af om te mediteren. “Ik probeer twee keer per dag op een stoel te gaan zitten en aan transcendente meditatie te doen. Ik heb dat nodig. Ik keer dan letterlijk naar de stilte in mezelf. Ik vergelijk het graag met de zee: bovenaan zijn er altijd golven, die zijn als je gedachten. Het kan ook weleens stormen en dan zijn de golven groter. Maar diep in de zee is het altijd kalm. Ik kan nogal melancholisch zijn, zowel in mijn lijf als in mijn muziek. Maar met mediteren kan ik dat verzachten. Dat brengt me in balans. Mijn vrouw merkt het ook als ik niet gemediteerd heb. ‘Je bent anders’, zegt ze dan.”

Bekijk hier de preview:

Clouseau bijt in de aflevering de spits af met Here’s to Love. Kris Wauters geeft toe wat gezonde zenuwen te hebben: “We hebben toch wel een licht stresske om zo’n song van zo’n onwaarschijnlijke zanger te brengen.” Al blijkt de stress voor niets nodig, want Jasper is erg onder de indruk. “Die covers, dat is als een soort spiegel van jezelf die je terugkrijgt. We zijn nog maar net begonnen of ik heb al een krop in mijn keel.” Stan Van Samang groef in het verleden en ging terug naar de tijd dat Jaspers krullen even weelderig waren als die van Julia van K3. Hij koos de Arid-hit Believer.

Laura Tesoro - oftewel ‘Alicia Keys’, zoals Jasper haar noemt - koos voor That’s Not How Dreams Are Made. “Ik heb een paar nummers waarbij ik in mijn muziekstudio alle lichten dim en op de grond ga liggen om te luisteren naar de muziek. En dat ga ik ook doen bij dit nummer. Prachtig”, reageert Jasper. Regi herwerkte If You Go en ging daarvoor terug naar de beginjaren. “Ik ben gaan grasduinen in jouw archief - we zijn trouwens van hetzelfde bouwjaar - en ik ben voor dit nummer ook terug naar mijn beginjaren gegaan. Ik heb een trance nummer gemaakt. En ik heb zanger Arno bij, want ik moest iemand vinden die ongeveer uw hoge noten kan halen”, lacht Regi.

Tourist LeMC vertaalde het nummer Night Prayer. “Ik heb het zo goed mogelijk proberen te vertalen, maar mijn Engels is niet zo goed”, lacht hij. Suzan en Freek zorgen er met hun versie van On This Day voor dat de zakdoeken moeten worden bovengehaald om tranen te deppen. Niemand houdt het droog. “Hier moeten we allemaal van bekomen”, aldus Laura. “Ik huil eigenlijk nooit”, weet Jasper uit te brengen. K3 brengt een vrolijke cover van You Are met een wel héél speelse tekst. “Als jullie dat zingen is dat schattig, maar ik vraag me af of jullie de tekst gesproken zouden durven herhalen”, lacht Tourist LeMC. Johannes Genard sluit de avond af met Broken. “Ik kon niet anders dan dit nummer kiezen. Dat refrein is episch.” Voor zijn tribute song kiest Jasper voor Turn The Tide van Sylver. Een nummer waar ook Regi aan meeschreef.

Liefde voor Muziek kwam tot stand in samenwerking met SABAM, omdat het schrijven van liedjes erkenning verdient.

