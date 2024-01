‘Regi Gaat Trouwen’ en iedereen mag getuige zijn

Onder een stralende Zuid-Afrikaanse zon trouwt Regi op dinsdag 27 februari met zijn grote liefde Kristel. Iedereen mag getuige zijn van hét amoureuze hoogtepunt uit het leven van de twee lovebirds, dat volledig live te volgen is bij VTM 2. Aan zo’n veelbesproken droomhuwelijk gaan natuurlijk heel wat voorbereidingen vooraf. ‘Regi Gaat Trouwen’, vanaf dinsdag 30 januari bij VTM 2, volgt het smoorverliefde koppel op de voet terwijl ze hun huwelijksdag tot in de puntjes voorbereiden. Van het passen van de trouwkleren en het kiezen van de ringen, tot de burgerlijke trouw en het vrijgezellenfeest: iedereen mag deel uitmaken van deze bijzonder intieme momenten, die een unieke inkijk geven in het liefdesleven van Regi en Kristel.

Met het wettelijke huwelijk in het verschiet en een groots huwelijksfeest in het idyllische Zuid-Afrika enkele maanden later, staat er voor Regi en Kristel heel wat op de planning. Tussen al het ‘weddingplannen’ door is er gelukkig ook tijd om van elkaar te genieten. Regi en Kristel hebben dan ook wat te vieren: ze zijn intussen één jaar samen. Het ideale moment om herinneringen aan hun eerste ontmoeting boven te halen. Die leek rechtstreeks uit een romantische film te komen, maar het mocht toen helaas niet zijn…

Bekijk de preview uit de aflevering hier:

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

De preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/423376?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>