Regi en Kristel stappen live in het huwelijksbootje en zó ziet hun grote dag eruit 

Dinsdag 27 februari is het zover en mag iedereen bij VTM 2 getuige zijn van hét sprookjeshuwelijk van het jaar. Dan trouwt hitwonder Regi onder een stralende Zuid-Afrikaanse zon met zijn grote liefde Kristel. Dé grote dag van de twee tortelduifjes is vanaf 15u00 volledig live te volgen bij VTM 2. Van de receptie en het aansnijden van de bruidstaart, tot het jawoord en de openingsdans: iedereen mag meegenieten. Dresscode: pyjama chique. Locatie: de sofa. Menu: popcorn.

Welke bekende gasten zakken af naar Zuid-Afrika? Hoe klinkt de wedding song die Regi speciaal voor Kristel schreef? Pinkt Regi een traantje weg wanneer hij zijn bruid voor het eerst ziet? En hoe verrassen de lovebirds met hun openingsdans, waar ze zo op oefenden? Vanaf 15u00 is Vlaanderen bij VTM 2 getuige van de eerste ontmoeting tussen Regi en Kristel, de aankomst van de gasten én het aansnijden van de bruidstaart. Iedereen mag meeklinken en het glas heffen op de liefde. Om 18u00 breekt hét grote moment aan. Wanneer de Zuid-Afrikaanse zon ondergaat, geven Regi en Kristel elkaar het jawoord. De vers bezegelde liefde wordt gevierd met ontroerende - en misschien ook gênante? - speeches en een streep livemuziek. Tom De Cock en Karen Damen zijn doorheen deze onvergetelijke dag de vliegende reporters van dienst. Als boezemvrienden van het koppel meten ze ter plekke de temperatuur op bij Kristel en Regi en sprokkelen reacties bij de gasten.

Met nog één dag te gaan, kan het aftellen naar de grote dag nu écht beginnen voor Kristel & Regi: “We kijken er zó naar uit om onze grote dag te vieren met vrienden en familie. We gaan ervan genieten om iedereen te zien zweten en puffen in kostuum, want het is hier 35 graden. En vooral: we zijn benieuwd naar de outfits van onze gasten, want de opgelegde dresscode blijkt verwarring te zaaien. We gingen voor ‘dressy casual attire’ maar wilden vooral géén jeans short met spannende omslag rond het dijbeen of ‘sensation white vibes’. Ach, intussen is de wijn hier geleverd, dus de grootste zorg is van de baan (lachen)”

Verder wegdromen met de film ‘Marry Me’ en de openingsdans van Regi & Kristel

Na weg te dromen bij het jawoord van Regi en Kristel, blijven de kijkers bij VTM 2 in romantische sferen met de tv-première van Marry Me. In de romantische komedie staat superster Kat Valdez (gespeeld door Jennifer Lopez) op het punt om voor de ogen van een wereldwijd publiek te trouwen. Tot enkele seconden voor het uitspreken van haar geloften het bedrog van haar toekomstige aan het licht komt. Ze beslist dan maar te trouwen met Charlie (gespeeld door Owen Wilson), een wildvreemde uit het publiek. Of de twee uiteindelijk blind de liefde bij elkaar vinden, ontdekken de kijkers nadat ze eerst de betoverende openingsdans van Regi en Kristel vanop de eerste rij volgen. Na afloop van ‘Mary Me’ barst het dansfeest in Zuid-Afrika helemaal los en herbeleven kijkers alle hoogtepunten uit dé grote dag van Regi en Kristel.

Mee op huwelijksreis doorheen Zuid-Afrika in ‘Kristel en Regi: The Honeymoon’

Kijkers zijn trouwens niet alleen uitgenodigd als getuige van het sprookjeshuwelijk van Regi en Kristel, maar ze mogen ook mee op safari in het adembenemende Zuid-Afrika. Dit avontuur van de twee newly-weds is vanaf vrijdag 1 maart om 20u00 te volgen op VTM GO.

Regi & Kristel verwachten iedereen live op dinsdag 27 februari bij VTM 2:

15u00: de officiële entree en klinken op de liefde

18u00: het jawoord bij zonsondergang, met ontroerende speeches en livemuziek

20u35: tv-première Marry Me (film), met de betoverende openingsdans van Regi en Kristel tijdens de onderbreking

22u45: komen piepen op het avondfeest en de hoogtepunten van een dag vol liefde herbeleven

Regi Gaat Trouwen, dinsdag 27 februari om 15u00 live bij VTM 2. 'Kristel & Regi: The Honeymoon', vrijdag 1 maart vanaf 20u00 op VTM GO.

Niet voor publicatie :