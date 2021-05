Redders hijsen rode vlag in Oostende: “Het gebrek aan respect op het strand is bijzonder triest”

Vorige week zagen meer dan een half miljoen kijkers (526.000, live+uitgesteld) hoe de politie van Oostende verschillende keren moest uitrukken voor rellen op het strand in ‘Helden van Hier: De Kust’. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is nu zondag, 30 mei om 19.55, te zien hoe de redders de rode vlag hijsen in Oostende: “Als onze veiligheid niet gegarandeerd wordt op het strand, kunnen we ook niet zorgen voor de veiligheid van de baders. We hijsen de rode vlag om een duidelijk signaal te geven dat zoiets niet kan en dat we meer respect vragen voor onze job. Het gebrek aan respect op het strand is bijzonder triest”, vertelt redder Bjorn.

Op de vliegbasis in Koksijde breekt een spannend moment aan. De luchtmacht plant een oefening om drenkelingen uit zee te redden met de NH90-helikopter. “Inwoners van de volledige Belgische kust en bij uitbreiding de Franse, Nederlandse en Engelse kust kunnen op ons rekenen, inclusief de toeristen die daar gaan genieten van de mooie omgeving. Wij wagen wat er gewaagd moet worden om mensen te redden op de noordzee”, vertelt commandant vlieger Eline.

In de binnenstad krijgen ambulancier Patrick en zijn collega te maken met een dronken vrouw die in een bui van agressie een diepe snijwond heeft opgelopen. “De politie was ook aanwezig. Wij zijn twee diensten die veel met elkaar optrekken. Tegen ambulanciers zijn mensen vaak niet agressief maar tegenover de politie is dat een ander verhaal. Het blauwe uniform werkt nog vaak als een rode lap op een stier”, vertelt Patrick.

De afleveringen van ‘Helden van Hier: De Kust’ zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

