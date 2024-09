Recht in de praktijk: Politierechters onthullen de dilemma’s achter de toga

Hoe gaan politierechters om met de dagelijkse druk en de morele dilemma's die hun beroep met zich meebrengt? Wat motiveert hen om elke dag weer hun toga aan te trekken en de wegcode te handhaven? En hoe vellen ze - soms met de nodige humor - hun oordeel over belangrijke rechtszaken? Van verkeersboetes tot ernstige strafzaken, het gloednieuwe VTM-programma Politierechters geeft een ongekende inkijk in de rechtszaal en onthult de uitdagingen waarmee politierechters dagelijks worden geconfronteerd.

Paul Geukens, Hasselt

Na een carrière van 33 jaar als advocaat, kroop Paul Geukens in de rol van politierechter in Hasselt. Bekend om zijn uitgesproken mening, schuwt hij het debat met de procureur niet wanneer de strafeisen hem onrechtvaardig lijken. Hoewel hij niet geneigd is om mensen dieper in de put te duwen met torenhoge boetes, toont hij tegenover het druggebruik - dat volgens hem de spuigaten uitloopt in Limburg - geen genade.

Ariane Braccio, Genk

In Genk is het Ariane Braccio die de hamer zwaait over de politierechtbank. Na jaren ervaring in de correctionele rechtbank, heeft ze zichzelf nu toegespitst op dossiers met betrekking tot de openbare weg. Met de flair van een Italiaanse furie en een scherpe tong die weinig ruimte laat voor tegenspraak, weet ze jonge rebellen snel in het gareel te krijgen. Zodra ze het boeteboek erbij haalt voelen beklaagden al gauw het gewicht van hun misstappen op hun schouders drukken.

Stijn Vantyghem, Gent

In Gent is het politierechter Stijn Vantyghem die de vonnissen velt. Naast het opleggen van gepeperde straffen voor verkeersinbreuken ziet hij er vooral op toe dat mensen effectief in staat zijn om zich in het verkeer te begeven. Zelfs wanneer een beklaagde enkel voor een snelheidsovertreding voor hem staat, zal hij die persoon goed aan de tand voelen over de eventuele inname van alcohol, drugs of medicatie. Stijn is een meester in het ontfutselen van bekentenissen over ‘eenmalig’ drugsgebruik. Ook mensen die slechts occasioneel een jointje roken, verdienen volgens hem namelijk geen plek op de weg.

Theo Wilsens, Beringen

Theo Wilsens verwerkt zijn honderden dossiers nog steeds op papier waardoor zijn bureau uitpuilt met stapels papierwerk. Op het eerste gezicht komt hij kordaat en streng over, maar achter die façade schuilt een goedlachse Limburger met een flinke dosis humor. Zijn aanpak is duidelijk: hard in zijn woorden, sprekend in zijn wenkbrauwen, maar mild in zijn vonnis.

Cindy Stevenaert, Oudenaarde

In Oudenaarde geeft politierechter Cindy Stevenaert een inkijk in haar werk. Aangezien haar kanton een trekpleister is voor het wielertoerisme, krijgt ze in haar rechtszaal vaak te maken met koersfanaten die denken dat de wegcode niet voor hen van toepassing is. Die houding valt niet in goede aarde bij haar en wordt dan ook streng bestraft. Jonge beklaagden die zich schuldig maken aan jeugdzondes probeert ze te motiveren om hun leven op orde te brengen en hun mogelijkheden ten volle te benutten.

Pieter De Meyer, Gent en Oudenaarde

Politierechter Pieter De Meyer schippert tussen de kantons Gent en Oudenaarde. In zijn rechtbank is er zeker ruimte voor humor, maar wie de spot drijft met de rechtbank door een rijverbod aan zijn laars te lappen, moet niet op sympathie rekenen. Pieter schrikt er niet voor terug om kordaat op te treden en aarzelt dan ook niet om iemand rechtstreeks naar de gevangenis te sturen. Wanneer er in zijn rechtszaal getwijfeld wordt aan het woord van een politieagent, neemt hij de beschuldigingen heel ernstig en zoekt hij ze tot op de bodem uit.

Sophie Lodewyckx, Leuven

Sophie Lodewyckx zal de mensen in haar zittingszaal altijd op een menselijke en gelijkwaardige manier behandelen. Ze spreekt de beklaagden op gelijke voet aan en legt helder uit hoe de procedures verlopen. In geval van dronken rijden, heeft ze echter weinig oor naar onvoorziene omstandigheden en excuses. Ze streeft ernaar een straf op te leggen die de beklaagde echt laat leren uit zijn fouten. Bij herhaling van dezelfde overtreding is de maat vol.

Geert Vandaele, Veurne

In de politierechtbank van Veurne speelt Geert Vandaele de hoofdrol. Op expressieve wijze en met gebruik van de nodige metaforen benadrukt hij telkens het belang van hoffelijkheid in het verkeer. Eerste overtreders stuurt hij graag terug naar de schoolbanken. Zo moeten ze geen boete betalen en blijft hun strafblad onaangetast, maar moeten ze wel hun vrije tijd opofferen om letterlijk hun lesje te leren.

