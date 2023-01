Q-dj Tom De Cock ontdekt ontvoering en minister Zuhal Demir wordt achtervolgd in ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS’

De nieuwe week van ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS’ start met een onrustwekkende verdwijning van een kind in een meubelwinkel. Qmusic-dj Tom De Cock komt op de parking van de winkel een koppel tegen met een wenend kind dat tegenstribbelt. Wijst dit op een ontvoering? Op dinsdag 24 januari is presentatrice en influencer Jill de Greef slachtoffer van online bedreigingen. Computerspecialist Hugo (Mathias Daneels) gaat op zoek naar de IP-adressen en ontdekt iets zeer eigenaardig…

Woensdag 25 januari is geen goede dag voor zanger Yves Segers, er werd ingebroken in zijn huis. Inspecteurs Indy (Jean-Romy Manzila) en Louise (Liandra Sadzo) gaan ter plaatse, maar vermoeden dat de inbreker nog in het huis schuilt. Ze moeten dus voorzichtig te werk gaan.

Tussen het werken door maakt commissaris Berckmans (Willy Herremans) op donderdag 26 januari tijd voor een partijtje golf. Al is er iets vreemd aan de hand. Een advocate waarmee hij golf speelt is plots verdwenen. Basketbalspeelster Ann Wauters is voor een lezing aanwezig op de golfclub en helpt zoeken naar de vrouw. Ze vinden haar dood terug tussen de struiken. Is de commissaris plots zelf een verdachte?

De week van het politiekorps eindigt met een klacht van minister Zuhal Demir over een man die haar voortdurend volgt. Inspecteurs Emma en Erik vinden een tracker in de wagen van de minister. De vraag is: van wie is die tracker?

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

‘Echte verhalen: De Buurtpolitie VIPS’, elke weekdag om 18u20 bij VTM.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

Het fragment kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/352045?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>