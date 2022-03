Publiekslieveling wordt het vierde slachtoffer van De Verraders en bondgenoten slaan opnieuw de bal mis aan de ronde tafel

De voorbije weken ontpopte ze zich tot de publiekslieveling van De Verraders, maar vanavond viel het doek dan toch voor Astrid Coppens. Vorige week maakte ze er geen geheim van dat Walter haar hoofdverrader was en opende ze frontaal de aanval. Iets wat haar in de vijfde aflevering zuur opbrak. Astrid kreeg immers een bezoekje van Staf Coppens, die haar doodvonnis van de verraders overhandigde. Een wending die op sociale media niet onbesproken bleef.

“Ik heb alles gegeven, maar het heeft niet mogen zijn”, waren Astrids laatste woorden. “Ik heb gevochten. Niet voor zelfbehoud, maar om een verrader te ontmaskeren. Het heeft veel emoties los getrokken en eigenlijk ook bewezen dat ik een vechter ben. Het leven is heel hard en ik vind dat je dat toch moet doen: vechten. Want meegaan met de kudde… je zal misschien wel ‘surviven’, maar ‘you will never stand out’. Het is een vuil spelletje en ik heb mijn best gedaan om de verraders te ontmaskeren. Walter is nog altijd mijn koning, maar hij heeft te veel ‘puppets’ die voor hem springen. Ik hoop dat ik als een goede herder de schaapjes in de juiste richting heb geduwd. Good luck aan alle bondgenoten.”

Aan de ronde tafel viel er in de aflevering nog een tweede slachtoffer en dat werd bioloog Dirk Draulans. Ondertussen de achtste bondgenoot die het spel moet verlaten. Hij kon een verbanning niet ontkomen en haalde de meerderheid van de stemmen nadat hij vorige week de aanval op Ann Wauters inzette en haar onterecht naar huis stuurde. In De Verraders - De Aftocht, dat nu te zien is op VTM GO, brengt Nicolas Caeyers Dirk naar huis en blikt hij met hem terug op het avontuur. In de auto krijgt hij ook een videoboodschap van verrader Walter. "Walter is het typische voorbeeld van iemand waarbij je goed moet zijn in het loskoppelen van wat hij doet in het spel en wat hij doet in het echt", reageert Dirk. "Chapeau dat hij dat durft."

Na het vertrek van Astrid en Dirk zijn er nog maar 7 bondgenoten in de running en lijken de 3 verraders aan de winnende hand. De bondgenoten zullen dus dringend een manier moeten vinden om het tij te doen keren…

