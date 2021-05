Privacy om naakt te baden en ruimte voor ‘show queen’ Selina Pearl: Kelly Pfaff krijgt aparte checklist in Waar voor je Geld?

Nu maandag 17 mei neemt Kelly Pfaff de flamboyante mannen Jonas en Alan mee op speeddate met drie huizen in Waar voor je Geld?, om 21.35 bij VTM 2. Het koppel weet niet wat de locaties zijn, maar wel dat ze waar krijgen voor hun geld. Hun favoriete pand mogen ze een week uittesten, een unieke kans om een miskoop te vermijden of net hét droomhuis op de kop te tikken. De wens van Jonas en Alan is duidelijk: meer leven. “We hebben liever drukte rondom ons. Het mag een beetje bruisender zijn.” Momenteel wonen ze net buiten het centrum van Wetteren met hondje Ami en alter-ego Selina Pearl.

“Ik geef les, maar daarnaast ben ik ook ‘show queen’ Selina Pearl. Ik kwam twee jaar geleden binnen in de karaokebar waar Alan werkte om een show te presenteren. We keken in elkaars ogen en het was prijs”, vertelt Jonas. Naast een grote opslagplaats voor de spullen van Selina Pearl en fitnessruimte, komt ook een terras met privacy goed van pas: “We vinden het belangrijk om ook eens naakt te kunnen baden”, lacht Alan. Makelaar Arjen gaat met een budget van 400.000 euro op zoek naar drie woningen in Antwerpen of Gent.

Bekijk de video hier:

Het eerste pand is een bel-etage in Deurne voor 390.000 euro. Met 180 m² betekent deze woonst een serieuze upgrade tegenover hun appartement in Wetteren. “Deze woonst is qua vierkante meter ongeveer 17% duurder dan jullie huidige woonst. Maar het voordeel is wel dat ze op 15 minuten met de fiets bij een bruisend stadscentrum zijn”, geeft Kelly mee. Het tweede pand is een art deco appartement van 132 m² in Berchem. Het prijskaartje: 325.000 euro. Hiervoor krijgen ze een karaktervolle woning en een balzaal van een badkamer.

Voor het derde pand zakken ze af naar Gentbrugge, waar een citéwoning van 110 m² te koop staat voor 349.000 euro. Het pand is niet heel ruim, maar met het centrum van Gent op fietsafstand is vooral de ligging een troef. Welk pand zullen Jonas en Alan uiteindelijk kiezen om een week in te verblijven? De keuze is allerminst gemakkelijk… “Elk pand heeft wel iets wat leuk is, maar ook iets waarvan ik denk: oei”, aldus Jonas.

De afleveringen van Waar voor je Geld? zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

