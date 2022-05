Primeur in The Voice Kids: eerste Knockout ooit met vier

De halve finale van The Voice Kids is in zicht. 11 kandidaten zijn al zeker van een plaatsje in de volgende ronde: Jinthe, Marie-Émilie en Zita voor team Metejoor, Gloria, JAP en Lena voor team Laura, Anne, Naomi en Lars voor team K3 en Finn en Lina voor team Duncan. Nu vrijdag 13 mei worden de laatste tickets richting halve finale uitgedeeld in de derde en laatste Knockouts. En tijdens die laatste Knockoutronde zorgt team Duncan meteen voor een opener en verrassing van formaat. “Voor de eerste keer in The Voice Kids history is er een quatro in plaats van een trio”, kondigt coach Duncan aan.

Team Duncan eindigde na de Blind Auditions met 13 kandidaten. Een oneven aantal waardoor hij nu vier kandidaten samenzet voor een spannende Knockout: Renée (13, Brasschaat), Isis Lilja (14, Schoten), Floris (14, Sint-Pauwels) en Amira (13, Serinchamps). “Ze hebben allemaal iets unieks, iets wat hoort bij frontmannen of -vrouwen van de band”, legt Duncan uit. Renée probeert haar coach te betoveren met Use Somebody van Kings Of Leon. Floris mag zijn haar losgooien en gaat in rockstar-modus met Boulevard Of Broken Dreams van Greenday. Isis Lilja haalt haar jazz-sound boven met Black Hole Sun van Soundgarden en Amira laat haar aparte stemkleur horen met Enjoy The Silence van Depeche Mode. Na de Knockout staat Duncan voor een hartverscheurende keuze. Wie trekt aan het langste eind en wint deze Knockout?

Ook team Metejoor is iets speciaals van plan voor hun laatste Knockout. “Ze gaan samen één verhaal vertellen, maar wel elk een apart hoofdstuk”, vertelt Metejoor. Maïté (14, Dergenau) neemt met It’ll Be Okay van Shawn Mendes het eerste hoofdstuk voor haar rekening. “Het gaat over een koppel dat zich onzeker voelt over hun relatie”, legt ze uit. Amelie (13, Evergem) vertelt met Fingers Crossed van Lauren Spencer-Smith het tweede deel van het verhaal waarbij alles fout loopt. “Ik ben eigenlijk de miserie in het verhaal”, lacht Amelie. Lise (13, Wuustwezel) sluit tot slot af met de boodschap dat alles wel goed komt en doet dat met het toepasselijke nummer I’ll Be There For You van The Rembrandts.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook deze Knockouts zijn te horen:

Knockout Team Laura:

Elise (12, Brasschaat) raakt de gevoelige snaar met Wildest Dreams van Taylor Swift

Eldiona (12, Turnhout) steekt I’m A Mess van Bebe Rexha in een eigen, uniek jasje

Samuel (12, Gent) stapt uit zijn comfortzone met het uptempo feelgood nummer Classic van MKTO

Knockout Team K3:

Julie (13, Reet) verrast met I’m So Excited van de Pointer Sisters

Emma (13, Westmalle) stapt het podium op met Maniac van Michael Sambello

Sien (14, Geel) haalt de 70’s vibe boven met I Feel The Earth Move van Carole King

Knockout Team Duncan:

Marthe (14, Diksmuide) pakt uit met Strange van Celeste

Fleur (14, Oelegem) smijt zich volledig met Gone van Lianne La Havas

Karista (13, Deurne) krijgt iedereen stil met Speak The Name van Corin Nemec

