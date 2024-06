Primeur in Boer zkt Vrouw - 20 jaar: voor het eerst neemt boer voor de tweede keer deel 

Twintig jaar lang reisde matchmaker Dina Tersago door Vlaanderen om tientallen boeren aan een lief te helpen. Ze is razend benieuwd hoe het anno 2024 met iedereen gaat en gaat op de koffie bij de meest spraakmakende deelnemers in twintig jaar televisiegeschiedenis. En er is meer, want er staat ook al een nieuwe lichting boeren te popelen. In de laatste aflevering van Boer zkt Vrouw - 20 jaar op dinsdag 11 juni stelt Dina 3 nieuwe boeren voor. Eline, Tom en Ruben gaan in een volgende seizoen van Boer zkt Vrouw op zoek naar de ware. En die laatste zou de kijker wel eens kunnen herkennen…

Voor de laatste keer blikt Dina Tersago terug op twintig jaar Boer zkt Vrouw. Ze gaat onder andere langs bij geitenboer Garry Sterckx uit Heist-op-den-Berg. Hij werd in seizoen 14 (2021) halsoverkop verliefd op Els, één van de deelnemers. De twee andere dames kozen er zelf voor om te vertrekken op de boerderij en de liefde tussen Garry en Els alle kansen te geven. De relatie met Els liep uiteindelijk op de klippen, maar de geitenboer onderging sindsdien een totale metamorfose… En dan zijn er de broers Adriaan en Aster De Nil uit Berlare. De twee gingen in 2012 (seizoen 8) allebei op zoek naar de liefde. Adriaan en Aster vonden toen de ware niet, maar Adriaan leerde na de opnames wel iemand kennen. Bleek later dat zij óók een brief had geschreven om zijn hart te veroveren. En leuk nieuws: vorige week kwam hun dochter ter wereld. In Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond (seizoen 12, 2019) zocht Dina Tersago een partner voor Gerard Van Eijgen uit Duitsland. De boer verbaasde iedereen toen hij tijdens de reünie alsnog kwam opdagen met één van zijn deelnemers aan zijn zijde: Marijke. Hun relatie bleef jammer genoeg niet duren, maar de twee zijn wel beste vrienden en zoeken elkaar nog geregeld op. “Mocht ik ooit een probleem hebben in het midden van de nacht en ik bel Gerard, dan ben ik zeker dat hij in zijn auto springt en naar België rijdt”, weet Marijke.

Bekijk de preview hier:

Dina belt ook met ex-olijfboer Manu Janssens uit Zuid-Afrika (seizoen 11, 2018) en ze gaat langs bij aardappelboer Kim Biets uit Gingelom, die de kijker herkent uit seizoen 14 in 2021. Kim koos tijdens het finale keuzemoment met zijn verstand, maar zijn hart wilde iets anders. Na de opnames nam hij contact op met Emi - het meisje dat hij naar huis stuurde. En die gaf hem met plezier een tweede kans. De twee hebben sinds februari een zoontje: Nil. Boomkweker Abel Bracke (seizoen 3, 2007) uit Kalken kreeg maar liefst 92 brieven, maar de ideale match zat er niet tussen. Hoe gaat het anno 2024 met hem?

De afgelopen weken maakte de kijker kennis met enkele nieuwe boeren. In deze aflevering stelt Dina de laatste drie voor, die in een volgend seizoen van Boer zkt Vrouw op zoek gaan naar de liefde. Ontmoet: melkveeboerin Eline Boden, microgroentenboer Tom De Windt en melkveehouder Ruben Bauwens.

RUBEN BAUWENS (34)

​Melkveehouder uit Waarschoot (Oost-Vlaanderen)

Melkveehouder Ruben nam tien jaar geleden, als 24-jarige boer, al eens deel aan Boer zkt Vrouw. Hij had toén geen geluk in de liefde, maar doet in 2025 opnieuw een poging mét de hulp van Dina Tersago. In tien jaar tijd bouwde Ruben het loonwerkersbedrijf van zijn vader uit tot een mastodont. Hij heeft ondertussen ook heel wat personeel rondlopen op de boerderij, maar de ware liefde kwam hij nog niet tegen. En dus waagt Ruben opnieuw zijn kans, in het zeventiende seizoen van Boer zkt Vrouw. Hij omschrijft zichzelf als ‘pittig, maar ook romantisch’ en droomt ervan samen met zijn partner met de quad door de velden te rijden, naar de privésauna of op restaurant te gaan en samen te koken of een film te kijken. Zijn toekomstige vrouw haalt alvast een nieuwe man in huis, want Ruben staat zelfstandig in het leven. De boer woont dan wel naast zijn ouders, ze lopen zeker niet elkaars deur plat. De was en de plas, koken, boodschappen doen… Ruben doet het allemaal met plezier.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Ruben:

ELINE BODEN (24)

​Veeboerin en akkerbouwer uit Essen (Antwerpen)

De 24-jarige ambitieuze Eline wilde altijd al boerin worden en de boerderij van haar (groot)ouders verder zetten, maar dat is een pak sneller gebeurd dan ze had gehoopt wanneer haar vader in 2017 onverwacht overleed aan hartinfarct. Ondanks haar jonge leeftijd (17), twijfelde Eline geen seconde: ze nam het bedrijf over en werkte hard om die te laten doorgroeien tot het bedrijf dat het vandaag is. Haar vader leeft voort via de boerderij, en dus hoopt Eline om een partner te vinden die mee in het bedrijf wil stappen en bij haar wil komen wonen op de boerderij: Eline is haar deel ervan volop aan het verbouwen, en er is plaats voor een groot gezin, Elines absolute droom!

Doordat zij zelf op jonge leeftijd voor de leeuwen is geworpen, wil ze een toekomstgerichte partner, die naar oplossingen zoekt in plaats van te klagen en zagen. Bij de pakken blijven zitten, staat niét in haar woordenboek. Ze wil iemand om plezier mee te maken, te overleggen én af en toe ook eens goed te discussiëren. Iemand die houdt van het motto ‘Work hard, play hard’ want naast werken gaat Eline ook graag feesten met haar grote en hechte vriendengroep. De jonge vrouw heeft sinds haar 12de last van haarverlies. Da's voor haar geen probleem en maakt haar zeker niet onzeker, want de straffe Eline staat stevig in haar schoenen.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Eline:

TOM DE WINDT (40)

​Microgroentenboer uit Desteldonk (Oost-Vlaanderen)

De 40-jarige optimistische en avontuurlijke Tom is op meerdere fronten geen ‘typische boer’. Acht jaar geleden stampte hij PachaGreens uit de grond, een professionele kwekerij van microgroenten. Wat begon met een kleine start-up groeide al snel uit tot een goed draaiend bedrijf. Tom wilde graag beter voor zijn lichaam zorgen omdat hij een marathon wilde lopen en na onderzoek bleek tarwegras, de eerste kiem van tarwe, het magische ingrediënt te zijn.

Hij begon sapjes van tarwegras te produceren die hij dan verkocht met een bakfiets en eindigde met een eigen bedrijf in microgroenten. Zo ging hij van tarwegrasboer tot permaculturist, iemand die zelfvoorzienende systemen uitdenkt en heel erg bezig is met ecologie en duurzaamheid, op amper acht jaar tijd. Dat Tom van aanpakken weet, is dus het minste dat je kan zeggen. Hij is niet al te honkvast en woonde enkele jaren in Zuid-Amerika, maar nu vindt hij het tijd om zich te settelen. En dat liefst met een gepassioneerde levenspartner die een positieve mindset heeft, om kan met zijn soms chaotische aard en af en toe impulsief durft te zijn. Hij hoopt iemand te leren kennen die graag reist, communicatie en intimiteit belangrijk vindt, haar handen vuil durft maken, sportief is en net zoals hij duurzaam wil leven.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Tom:

