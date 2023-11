Primeur in de geschiedenis van Blind Getrouwd: voor het eerst zeggen twee bruiden 'ja'

Eind juli lanceerde VTM een kandidatenoproep voor 3 singles uit de voorrondes van Blind Getrouwd. Voor hen werd geen match gevonden, maar gastvrouw Ingeborg hoopte voor één van hen alsnog de perfecte partner te vinden in de VTM GO-reeks ‘Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk’. En er is goed nieuws: experten Sarah Hertens, Wim Slabbinck en Filip Geelen vonden een match voor de 27-jarige dierenartsassistente en chocolatier Karen! Dat betekent ook dat ‘Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk’, meteen goed is voor een primeur: voor het eerst in de Vlaamse geschiedenis van Blind Getrouwd zullen 2 vrouwen ‘ja’ zeggen tegen elkaar. Dat jawoord, en de rest van het amoureuze parcours van Karen en haar vrouw, is te volgen in ‘Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk’, vanaf maandag 27 november op VTM GO.

Ingeborg: “We zijn ontzettend blij dat we de perfecte match hebben gevonden voor Karen. Althans, op papier dan toch. Nu is het aan de dames om er iets van te maken en samen een leven op te bouwen. Experten Wim Slabbinck, Filip Geelen, Sarah Hertens en ik hebben echter een heel goed gevoel bij deze match, dus we zijn benieuwd wat de toekomst hen brengt.”

Sarah Hertens: “De voorbije jaren kregen we vaak de vraag waarom we nog geen 2 lesbiennes lieten trouwen. Het antwoord daarop was eenvoudig: we vonden nog geen goede match, en we willen er pas echt voor gaan als we een op papier heel sterk duo kunnen samenbrengen. Nu geloven we echter Karens perfecte partner gevonden te hebben en dus gaan we er voluit voor.”

Bekijk hier een teaser:

MAAK KENNIS MET KAREN (27):

De 27-jarige Karen is heel zorgzaam, houdt van dieren en chocolade. Het klinkt misschien als een gekke combinatie, maar Karen combineert naar haar gevoel het beste van twee werelden: ze is parttime dierenartsassistente én chocolatier in bijberoep. Haar droom is een eigen chocoladezaak starten, al zal ze de diertjes er niet snel voor opgeven. Ze heeft zelf een hond, 3 katten, een valkparkiet en 4 schapen, maar er is nog voldoende ruimte voor een vrouw. Karen speelt ook nog voetbal en ze houdt van reizen.

Karen is een echt familiemens. Ze wil ook heel graag zelf een gezin stichten met een toffe vrouw, iemand die respect en eerlijkheid hoog in het vaandel draagt en liefst ook humoristisch is. Een vrouwelijke uitstraling en een mooie lach vindt ze heel aantrekkelijk. Pluspunten zijn er voor iemand die graag op restaurant gaat en sport, maar de jackpot gaat natuurlijk naar iemand die zot is van chocolade.

Karen en haar bruid staat exact hetzelfde te wachten als de andere Blind Getrouwd-koppels: een trouwfeest met alles erop en eraan, een huwelijksreis en een 6 weken durende periode van samenwonen, met op het einde van de rit ook hier één prangende vraag: zijn ze klaar voor de rest van hun leven samen en blijven ze getrouwd?

Blind Getrouwd-fans hoeven dus niet te rouwen wanneer het seizoen bij VTM op maandagavond 27 november ten einde komt: vanaf die dag is Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk’ vier weken lang te volgen op VTM GO. Op 27 november komen om 22u de eerste vier afleveringen online, daarna worden elke zaterdag vier nieuwe afleveringen beschikbaar gesteld.

Niet voor publicatie: