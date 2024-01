Priester Manu Roofthooft uit Deurne ruilt altaar voor podium in Starstruck

Op vrijdag 12 januari transformeren opnieuw vier teams in een muziekster van formaat tijdens Starstruck. Juryleden Nora Gharib, Guga Baúl, Bart Kaëll en Nathalie Meskens maken zich op voor alweer een wervelende avond met een spectaculair showgehalte. De spanning is voelbaar, want de grote finale nadert. Vrijdag worden de twee laatste finaleplaatsen ingevuld.

Zingen én bidden voor een plekje in de finale. Dat is wat priester Manu Roofthooft (51) uit Deurne zal doen. Hij wordt één van de grootste diva’s uit de showbizz én de meest succesvolle popartiest: Elton John. Hij ruilt zijn gewaad en stola dus even in voor een flamboyant kostuum en gekleurde zonnebril. “Ik werk als zelfstandige priester voor Rent a Priest. Ik word ingehuurd voor de mooiste momenten in een mensenleven. Mijn mama stelde me vroeger de vraag wat ik wilde worden. Ik heb geantwoord: ‘ik wil mijn goesting doen in het leven’. Ze zei toen: ‘dat bestaat niet.’ Awel, ik heb dat gecreëerd.” In Starstruck vertolkt Manu zijn grootste idool. “Ik ben God dankbaar dat ook deze droom werkelijkheid wordt.”

Manu neemt het op tegen sales- en marketingmanager Wouter De Clerck (39) uit Massenhove. Hij nam in 2004 deel aan de talentenjacht Idool, waar hij tweede werd. De derde Elton is Brihans Gjini (30) uit Aalst. Hij verhuisde 23 jaar geleden met zijn familie naar België en werkt als hotelmanager in hun familiehotel. Ze brengen samen 'Your Song'.

Billie Eilish is een buitengewone popsensatie van het moment. Ze zorgt voor een frisse wind in het muzieklandschap en dat zie je ook aan haar looks. De drie Starstruck-kandidaten halen het duistere kantje in hen naar boven en brengen de hit ‘Bad Guy’.

Katrien Braet (22) uit Mortsel studeert muziek. Ze deed aan topsport turnen, tot ze op haar zeventiende haar ruggenwervel brak. “Muziek heeft me uit de put gehaald en was een lichtpuntje in mijn leven. Ik ben wel een doorzetter, dat bewijst mijn topsportverleden en mijn muziekcarrière. Ik ga ervoor tot ik tevreden ben.”

Ook op het podium: studente psychologie Lore Awouters (21) uit Oudsbergen en Leen Ceurvelts (23) uit Dendermonde. Leen is leerkracht in het secundair onderwijs, redder en zwemtrainster.

