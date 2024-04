Prestigieuze fictiereeks Máxima al vanaf maandag 6 mei te zien bij VTM

Noteer het in blokletters in je agenda want VTM is er snel bij: de prestigieuze fictiereeks ‘Máxima’, die vorige week nog maar in wereldpremière ging op het internationale reeksenfestival Canneseries en vanaf 20 april te zien zal zijn bij onze noorderburen, wordt al vanaf maandag 6 mei om 21.55 uitgezonden bij VTM. De Nederlandse reeks met internationale allures en een sterrencast om u tegen te zeggen, werd bij de bekendmaking meteen wereldnieuws en is internationaal al enorm gegeerd nog voor aflevering één ergens ter wereld op antenne ging.

Máxima vertelt in zes afleveringen het fascinerende levensverhaal van de - ondertussen - Nederlandse koningin Máxima Zorreguieta. Van haar turbulente jeugd in Argentinië en haar American Dream in New York, tot haar leven als partner van kroonprins Willem-Alexander. Het geeft een blik achter de schermen van de royalty romance die ook bij ons de harten beroerd heeft en dat op heden nog steeds doet. Het moderne sprookje wordt overschaduwd door het bedenkelijke verleden van Máxima’s vader, waardoor het Nederlandse koningshuis flink onder druk kwam te staan en voor ongeziene dilemma’s stond.

De serie start in 1999 in Sevilla, wanneer Máxima en Willem-Alexander elkaar voor het eerst ontmoeten op de Feria de Abril. Hoe reageer je als je ineens aan het dansen bent met iemand die een kroonprins blijkt te zijn? Wanneer je beseft dat er misschien wel toekomst in deze relatie zit… en dat dat betekent dat je koningin zal worden? Een eerste ontmoeting met de ouders van je partner is al spannend, maar hoe gedraag je je in godsnaam wanneer je schoonmoeder een koningin is? De verfrissende Argentijnse actrice Delfina Chaves is een plezier om naar te kijken en luisteren, en brengt niet alleen het hoofd van Willem-Alexander, vertolkt door Martijn Lakemeier, op hol.

Bekijk hier de trailer:

Voor de grootse productie werden kosten noch moeite gespaard. Cast en crew trokken naar Buenos Aires, New York, Spanje, Nederland en ook België. In het begin van hun relatie woonde Zorreguieta immers een jaar lang in Brussel, om in het grootste geheim te kunnen daten met Willem-Alexander. Het is maar één van de tot de verbeelding sprekende verhalen die vanaf maandag 6 mei aan bod komen bij VTM.

De kijker is dankzij de must-see fictiereeks, gebaseerd op het boek ‘Máxima Zorreguieta: Moederland’ van Marcia Luyten, getuige van het meest romantische liefdesverhaal van de Lage Landen, en het meeslepende en intrigerende verhaal van een jonge, toffe en sterke vrouw die verliefd wordt. Maar de context maakt de liefde moeilijk…

HOOFDCAST

DELFINA CHAVES SPEELT MAXIMA ZORREGUIETA

De Argentijnse actrice Delfina Chaves volgde onder meer een acteeropleiding voor film aan de New York Film Academy en bouwde op televisie een indrukwekkend portfolio op met rollen in bekende series als ‘Felices los seis’ (2022), ‘El Secreto de la Familia Greco’ (2022) en ‘Ringo’ (2021). Haar talent werd erkend met diverse nominaties en prijzen, waaronder een nominatie voor Opkomend Talent bij de Produ Awards en de Notirey Award voor Beste Actrice in dagelijkse fictie, beide in 2019. In 2016 ontving ze eerder al de Nuevas Miradas de la Televisión Award voor Beste Actrice.

In 2024 vervult Delfina de hoofdrol in deze prestigieuze internationale dramaserie Máxima, waarin ze koningin Máxima van Nederland speelt, die oorspronkelijk uit Argentinië komt. Máxima is een levenslustige, sterke en speelse vrouw die een diepe liefde koestert voor haar familie. Ze beheerst zowel de Spaanse als Engelse taal vloeiend en heeft een achtergrond in economie. Haar ouders zijn opgeklommen in de sociale hiërarchie, en haar vader heeft haar altijd aangemoedigd om te streven naar het hoogst haalbare.

MARTIJN LAKEMEIER SPEELT KROONPRINS WILLEM-ALEXANDER

Martijn Lakemeier maakte zijn entree in de filmwereld op veertienjarige leeftijd met de indrukwekkende film ‘Oorlogswinter’ (2008), de Nederlandse inzending voor de Oscars. Zijn aangrijpende vertolking van een jongen tijdens de Tweede Wereldoorlog leverde hem naast een Rembrandt Award voor Beste Acteur, ook een Gouden Kalf voor Beste Acteur op, waarmee hij de jongste winnaar ooit werd. Verder bereikte Lakemeiers carrière grote hoogten met hoofdrollen in geprezen films zoals ‘De Marathon’ (2012), ‘De Oost’ (2020) en de Netflix Original-film ‘Happy Ending’ (2023) en op televisie met o.a. een hoofdrol in de Penoza-spin-off ‘Doodstil’ (2020).

Op dit moment schittert hij als vaste waarde in de langverwachte BBC-hitserie ‘Marie Antoinette’ (2022) en in ‘Máxima’, waarin hij Willem-Alexander vertolkt. Een nuchter, bescheiden en humoristisch persoon, die ondanks zijn koninklijke status liever uit de schijnwerpers blijft.

ELSIE DE BRAUW SPEELT KONINGIN BEATRIX

Elsie de Brauw is een zeer gewaardeerde Nederlandse actrice met een uitgebreide carrière in zowel film, televisie als theater. Ze staat bekend om haar indrukwekkende theaterwerk en won tweemaal de Theo D'Or. Ook met haar film- en televisierollen won ze verschillende prijzen en werd ze talloze keren genomineerd. Zo ging ze recent huiswaarts met een MIFF Award voor beste vrouwelijke bijrol in ‘Zee van Tijd’ (2022) en in 2007 kreeg ze de Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol in ‘Tussenstand’.

In ‘Máxima’ kruipt De Brauw in de huid van koningin Beatrix, vastberaden en plichtsgetrouw in haar rol als staatshoofd, met een diepe toewijding aan haar land, haar volk én haar familie.

SEBASTIAN KOCH SPEELT PRINS-GEMAAL CLAUS

Sebastian Koch is een van de meest gevraagde én gedecoreerde Duitse acteurs van zijn generatie op internationaal niveau. De Grimme Prijs, de Bavarian Television Award, de Italiaanse Foreign Press Award, de Globo d’Oro voor Beste Europese Acteur en de Bambi Award in de categorie Beste Acteur Nationaal,... Koch rijfde ze allemaal binnen. Zijn internationale doorbraak kwam er in 2006 met de met een Oscar bekroonde theaterhit ‘The Lives Of Others’ (2006) en sindsdien verscheen hij in talloze internationale filmproducties. In het 5de en 6de seizoen van de Amerikaanse serie ‘Homeland’ speelde hij de Duitse ondernemer Otto Düring.

In ‘Máxima’ vertolkt hij de rol van Claus von Amsberg, de prins-gemaal van koningin Beatrix. Hij is charismatisch, intelligent en begrijpt als geen ander de uitdagingen waar Máxima tegenaan loopt als nieuwkomer in de koninklijke familie.

VALERIA ALONSO SPEELT MARIA PAME, MOEDER VAN MAXIMA

Valeria Alonso, in 1979 geboren in Buenos Aires, begon haar artistieke studies op 12-jarige leeftijd met acteren en dansen, en later ging ze ook schrijven en regisseren. Ze werkte als actrice bij de gezelschappen De la Guarda en La Fura dels Baus en werd artistiek directeur van het gezelschap La Cabra, waar ze diverse disciplines zoals video, dans en theater in haar werken combineert.

In ‘Máxima’ kruipt ze in de huid van Maria Pame, de moeder van Máxima en de tweede vrouw van Jorge Zorreguieta. Vanwege de langdurige militaire overheersing is ze altijd op haar hoede geweest, bezorgd om het welzijn van haar man en kinderen. Hierdoor is ze bijzonder streng als het aankomt op studie, orde en elegantie, wat soms tot conflicten leidt tussen haar en Máxima.

DANIEL FREIRE SPEELT JORGE ZORREGUIETA, VADER VAN MAXIMA

De Argentijnse acteur Daniel Freire, geboren in Buenos Aires in 1961, won met zijn rol in ‘Bent’ in 2006 de prijs voor Beste Hoofdrolspeler in Theater, uitgereikt door de Acteursvakbond. Zijn filmdebuut vond plaats in 1993, met een rol in de Argentijnse prent ‘Un muro de silencio’. Daarna werkte hij mee aan meer dan 20 films, waaronder ‘Las Aventuras de Dios’ (2000), waarin hij Jezus Christus speelde en ‘Campeones’ (2018). Ook is hij bekend van zijn werk in succesvolle televisieseries zoals ‘Amar es para Siempre’ (2014-2016).

Nu maakt hij deel uit van ‘Máxima’, waarin hij de vader van Máxima Zorreguieta speelt. Hoewel Jorges ouders tot de middenklasse behoorden, slaagde hij er dankzij zijn sociale vaardigheden, charisma en moed in om een plek te veroveren in de agrarische oligarchie van Argentinië, zonder dat hij grond of fortuin had. Hij streeft altijd naar meer en heeft zijn dochter Máxima geleerd hetzelfde te doen.

Bekijk hier een eerste teaser:

Nog meer bekende namen in Máxima: Jacob Derwig als Thomas Wagenaar, die Máxima helpt als ze naar Brussel verhuist om de Nederlandse taal en cultuur te leren en Frank Lammers als de weergaloze Willibrord Frequin. Vlaming Kurt Loyens is als Production Designer van ‘Máxima’ verantwoordelijk voor de algehele beeldtaal van de prestigieuze reeks.

Máxima is vanaf maandag 6 mei 6 weken lang om 21.55 te zien bij VTM en op VTM GO. Vanaf maandag 29 april komt aflevering 1 al in preview bij Streamz.

