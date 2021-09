Populair TikTok-koppel Steffi en Gerben geeft inkijk in hun kotleven op VTM GO

Twee van Vlaanderens meest bekende online creators zijn begonnen aan een nieuw avontuur in hun leven: ze gaan samen op kot. Steffi Mercie (18) en Gerben Tuerlinckx (20), beiden heel populair op sociale media, zetten daarmee een nieuwe stap in hun leven én in hun relatie, terwijl ze starten aan hun studies aan de hogeschool in Gent. Alsof de impact van zo’n nieuw hoofdstuk nog niet groot genoeg is, delen ze het wel en wee van hun studentenleven met iedereen in de realityreeks ‘Gerben & Steffi op kot’, die vanaf morgen, vrijdag 24 september, exclusief te bekijken is op VTM GO. Van hoe ze - voor het eerst ver weg van ‘hotel mama’ - hun kot inrichten en op zoek gaan naar een stamcafé tot hoe ze de eerste schoolweken beleven: alles komt aan bod.

“We proberen onze eerste weken op kot zo eerlijk mogelijk in beeld te brengen”, vertelt Steffi. “We hebben wel wat ervaring met een camera op ons gezicht, maar het is wel de allereerste keer met een echte cameraploeg die ons leven vastlegt. Dat is toch net iets anders dan de video’s die we zelf maken voor YouTube. We gaan niets uit de weg of doen ons niet anders voor. Wij hebben bijvoorbeeld nogal makkelijk woorden en ook dat werd wel eens door de camera vastgelegd. Dat hoort erbij en iedereen kibbelt wel eens, toch?”

“Dat het herkenbaar is, vinden we belangrijk”, vult Gerben aan. “We zijn zelf ongelooflijk benieuwd naar hoe het studentenleven eraan toegaat. Ik ga ervan uit dat er nog jongeren zijn die zich dat afvragen. We tonen hoe we het beleven, hoe we ons amuseren en waar we tegenaan botsen. Dat niet álles van een leien dakje zal lopen, spreekt voor zich.”

Vanaf morgen, vrijdag 24 september, kan iedereen om 16u00 afstemmen op VTM GO voor de eerste drie afleveringen van ‘Gerben & Steffi op kot’. Nadien is er elke vrijdag om 16u00 een nieuwe aflevering te zien op VTM GO.