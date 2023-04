Pommelien Thijs en Coely drukken af voor straf, jong zangtalent in The Voice Kids

Een kleine portie lef. Een gouden stem die raakt. En één stevige druk op de knop. Meer is er niet nodig om onder de vleugels van een topcoach te belanden in The Voice Kids. Terwijl het nieuwe seizoen in volle voorbereiding is, zijn twee splinternieuwe coaches dat óók. Niemand minder dan rijzende sterren Pommelien Thijs en Coely zullen daarin naast Laura Tesoro en Metejoor plaatsnemen in de iconische draaistoelen. De twee nieuwe coaches zullen hun eigen team bij elkaar sprokkelen en zo hun persoonlijke stempel op het nieuwe seizoen van The Voice Kids drukken.

Bekijk de video hier:

Pommelien Thijs werd razend populair bij jong en oud dankzij haar rol in #LikeMe. Het voorbije jaar was ze ook solo niet van de Vlaamse podia weg te denken en scoorde ze zomer-, herfst-, winter- én lentehits met Ongewoon, Wat Een Idee?!, Zilver en de nieuwe single Hypothetisch. In juni brengt Pommelien haar eerste album uit. Enkele maanden geleden werd ze ook één van de grote winnaars op de MIA’s. In The Voice Kids hoopt Pommelien een team bij elkaar te sprokkelen dat barst van het enthousiasme.

Pommelien Thijs: “De afgelopen jaren was ik telkens onder de indruk van alle fantastische stemmen die uit The Voice Kids zijn gekomen. België telt veel kinderen die keihard willen werken om hun droom te verwezenlijken. Als kind heb ik zelf enorm genoten van het zingen en spelen op professioneel niveau. Die ervaringen zijn onvergetelijk. Wedstrijden als The Voice Kids bieden veel kansen om te leren en als coach wil ik deze kinderen graag bijstaan. Ik ga op zoek naar unieke stemmen, maar minstens even belangrijk is een goede drive en de wil om hard te werken.”

Hiphop, r&b, rap, soul: de Antwerpse Coely combineert het allemaal in haar muziek en zorgt zo voor een nieuwe wind in The Voice Kids. Coely scoorde al populaire hits met Celebrate en Don’t Care en bracht zonet een nieuw album Alive uit. Ze werd zelfs al gevraagd om het voorprogramma te spelen van onder andere Kendrick Lamar en Kanye West. In 2017 won ze twee MIA’s: één voor ‘beste urban’ en één voor 'solo vrouw'. En ook dit jaar ging ze met een MIA naar huis, voor ‘beste hiphop’.

Coely: “Er is zoveel talent in België en The Voice Kids geeft hen een podium om op te shinen. The next gen is hongerig en dat is exciting om te zien. Ik ben net als hen zelf jong begonnen en heb altijd muziek geademd. Ik heb het geluk dat ik omringd ben door een sterk en supportive team dat me bijstaat en pusht om het beste uit mezelf te halen. Die ervaringen wil ik in The Voice Kids doorgeven aan een nieuwe generatie. Het zal een leuke maar ook zotte rollercoaster worden, vol fijne ervaringen, maar het zal ook hard werken zijn, so dream big, stay positive, work hard and enjoy the journey!”

Welk straf, jong zangtalent mag zich straks bij team Pommelien, team Coely, team Laura of team Metejoor scharen en stapt zo in een onvergetelijk avontuur? Het nieuwe, zevende seizoen van The Voice Kids is momenteel in volle voorbereiding en de opnames gaan binnenkort van start. De vier coaches zijn alvast bekend en last minute inschrijven kan nog heel even via vtm.be. Wanneer het nieuwe seizoen bij VTM te zien zal zijn wordt later bekendgemaakt.

