Politie van Oostende opent speurtocht naar vermist meisje in hotel

Helden Van Hier: Politie Oostende geeft vanaf morgen, 15 september, elke woensdagavond om 20u35 een inkijk in het leven van de politie van de grootste kuststad van ons land. Agente Mieke wordt opgeroepen nadat er een kindje is verdwenen in een hotel. De mama van het meisje van 4 jaar was vertrokken om frieten te gaan halen. Bij terugkeer lag haar vriend te slapen en was het kind verdwenen. “Dat is een heel andere oproep dan wanneer een kind verdwenen is op het strand of tijdens een wandeling. Je weet meteen dat er iets niet klopt. Mijn hart ging een paar slagen hoger omdat je niet weet hoe dit zal aflopen”, vertelt Mieke. De politie slaat alarm en start een zoektocht doorheen het hotel waarbij ze elk verdiep en elke kamer afspeuren.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Verder gaan Mieke en Roderick langs bij magneetvissers die granaten hebben opgevist, gaan ze het slot maken in de woning van een oudere man en gaan ze ook ter plaatse bij een woningkraak. “Krakers heb je heel veel in Oostende omdat hier vrij veel leegstand is. Het valt ook vaak op aan de buitenkant, bijvoorbeeld aan het gras dat heel hoog staat”, vertelt Roderick. In het pand ontdekken ze een aanzienlijke buit…

In Helden van Hier: Politie Oostende staan 179 straffe politiemannen en -vrouwen 24/7 paraat voor de inwoners, tweedeverblijvers en vele bezoekers van de Koningin der Badsteden. Gedurende meer dan honderd shifts volgden de actiecamera’s hun dagelijkse en soms levensgevaarlijke werkzaamheden. Van een wilde achtervolging tot een verhoor na een diefstal, een inval met getrokken wapens en de speurtocht naar een vermist kind. Tussen de bloedstollende acties door zorgen de luchtigere interventies en spontane gesprekken in de patrouillewagen voor de nodige ontlading.

Niet voor publicatie:

De foto's uit de mail kan je downloaden via https://communicatie.vtm.be/ .

Uitgebreid fotomateriaal vind je op https://foto.dpgmedia.be .

De video kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/249170?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>