Politie stuit op onverwachte lading tijdens routinecontrole

Tijdens een routinecontrole stuit agent Yann ook op een bizarre lading. "Ik verschoot toen ik in de aanhangwagen keek. Ik zag een hoop kopjes", lacht Yann. Maar wat zit er precies in de aanhangwagen?

In Wommelgem halen agenten Yann en Francis een jonge chauffeur van de baan die door het rood reed. “Dat is een derdegraadsovertreding. De boete bedraagt 174 euro”, aldus Yann. Yann en zijn collega Yves zien ook een bestelwagen met panne op een gevaarlijke plaats staan. Ze helpen de bestelwagen naar een veiligere plaats te duwen. “De zwanen moeten echt alles kunnen”, lacht Yves.

“De pakkans met een anonieme wagen is tientallen keren groter dan een gestreept voertuig. Als mensen een politiewagen zien, rijden ze er netjes achter. Met een anonieme wagen zien we alles: de pechstrookrijders, de snelheidsduivels en alle andere wegmisbruikers. Hoffelijkheid verdwijnt en bepaalde types weggebruikers komen boven. Dat is onder andere waarom ik politieagent ben geworden”, vertelt agent Kevin wanneer hij samen met zijn collega Yann een man aan de kant zet met 160 km/u op de teller.

De laatste jaren wordt er ingezet op de verkeerscontroles van vrachtwagens. Vaak stelt de politie inbreuken vast van keuringsbewijzen, bestuurdersattesten, transportvergunningen en vrachtbrieven. Zo controleren agenten Yves en Glen een vrachtwagenchauffeur die onderweg is naar de haven van Antwerpen. Al snel blijkt hij geen geldig keuringsbewijs te hebben, goed voor een boete van 1000 euro. Bovendien moet de vrachtwagen eerst gekeurd worden alvorens verder te rijden, waardoor de chauffeur zijn afspraak op de haven niet haalt. “Eén kilometer wil ik de truck wel escorteren, maar 50 kilometer is te ver”, besluit agent Glen.

Agenten Yves en Glen stoten ook op een Nederlandse trucker die amper in orde blijkt te zijn: geen vrachtbrief, geen vergunning voor uitzonderlijk transport, geen lengtesignalisatie en geen borden ‘uitzonderlijk vervoer’ aan de voor- en achterkant. Al snel loopt de boete op tot maar liefst 2350 euro. “Het kantoor moet daar allemaal voor zorgen”, is de uitleg van de trucker.

De aflevering van Alloo bij de Wegpolitie is ook te (her)bekijken op VTM GO.