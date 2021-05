Politie rukt uit voor rellen op het strand van Blankenberge in ‘Helden van Hier: De Kust’

Afgelopen zomer brak er een massale vechtpartij uit op het strand van Blankenberge. Een vijftigtal jongeren keerden zich tegen de politie en omsingelden de politieagenten ter plaatse. Nu zondag, 9 mei om 19.55 bij VTM, is in ‘Helden van Hier: De Kust’ te zien hoe de politie van Oostende uitrukt om bijstand te verlenen. “Als onze collega’s uit Blankenberge bijstand vragen, dan begint je hart te kloppen. Het zal daar dan wel écht grote ambras zijn”, vertelt inspecteur Rooderick.

Ook op het strand van Oostende is het alle hens aan dek wanneer de redders een melding binnenkrijgen van drie drenkelingen. “Er waren mensen in het water aan het zwemmen, vrij kort aan de dam. Daar zijn heel wat rotsen en de stroming zat in de richting van die rotsen. Dat is een heel gevaarlijke situatie”, vertelt redder Bjorn. Ze schieten meteen het water in om al zwemmend een reddingsactie uit te voeren. “Vaak moet je oordelen wie je eerst uit het water zal halen. Je mag nog zo’n goede zwemmer zijn, ook als redder kan je verdrinken.” Tijdens hun shift gaan de redders ook meermaals op zoek gaan naar ouders van verloren kinderen. “Zeker op drukke dagen pieken de cijfers naar 50 verloren kinderen verspreid over één dag”, vertelt Bjorn.

In de binnenstad rukt de MUG uit voor een verkeersongeval met een scooter en fietser. “In de zomer hebben we volk te kort. De ritjes met de ambulance volgen elkaar zeer snel op”, vertelt Denis die zowel ambulancier als brandweerman is. Niet veel later worden ze opgeroepen voor een jongen die gevallen is tijdens het skaten en zijn pols bezeerde.

