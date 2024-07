Plotse exits en nieuwe ontmoetingen in B&B Zoekt Lief

Vlinders en jaloezie steken de kop op in een nieuwe week van B&B Zoekt Lief. In Tenerife zondert Wendy zich af van de andere dames. Bart wil weten wat er aan de hand is. “Ik vind van mezelf niet dat ik anders ben”, reageert Wendy. “Het is gewoon even wennen en aftasten met de anderen.” Ondanks zijn bezorgdheid om Wendy, neemt hij toch Cynthia mee op een sportieve verrassingsdate. En daar gaat het er bij momenten wel erg heet aan toe…

Bekijk hier de preview:

Na het plotse vertrek van vrijgezel Florry is B&B-uitbater Anthony klaar om de Oost-Vlaamse Tahnee beter te leren kennen. Hij neemt haar mee op date en weet haar te bekoren met een adembenemend uitzicht én een vleugje humor. “Mijn mopjes werden precies iets meer gesmaakt vandaag”, lacht Anthony. “Of ik was misschien iets meer op dreef.”

Ondertussen verwelkomt Katy in Sluis de nieuwe vrijgezel Sven. Na een avontuurlijk ritje te paard, gaat Katy recht op haar doel af. “Ik krijg wel eens graag een knuffel en een zoen”, begint Katy. “Zo eens tongzoenen, dat doe je toch ook graag?” Sven lijkt niet meteen enthousiast. Gooit Katy meteen haar eigen ruiten in?

Patricia onderwerpt haar mannen aan een avondje dansen op het strand van Curaçao. Wanneer het Kurt niet zo goed afgaat, besluit hij een andere danspartner te zoeken. Jelmont neemt Rose mee op een romantische date en steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Vanaf het moment dat je de poort binnenstapte, was ik al enorm verrast”, vertelt Jelmont. “Ik vind je gewoon hartstikke leuk en ik vind je steeds leuker worden.” Na het vertrek van Ernie genieten Erika en Pascal eindelijk van wat quality time, tot de komst van nieuwkomer Patrick roet in het eten gooit…

