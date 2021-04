Pittige uitdagingen in LEGO Masters: Kunst maken met de grote K en beoordeeld worden door kunstenaar Koen Vanmechelen

Op zaterdag 3 april om 20.30 bij VTM geven presentatoren Kürt Rogiers en Ruben Nicolai twee nieuwe opdrachten aan de kandidaten van LEGO Masters. Deze week draait alles om kunst. Kürt is alvast bijzonder enthousiast: “Dit is by far mijn favoriete aflevering van dit seizoen. Wat zeg ik: van alle seizoenen, echt waar!”

De eerste opdracht is om in 2 uur tijd een realistisch portret in mozaïek te maken van de teamgenoot. Het duo Dries en Killian, winnaars van de vorige aflevering, krijgen een groot voordeel: Dries krijgt een foto van Killian als hulpmiddel, de andere kandidaten moeten zich baseren op hun geheugen. Maar de opdracht is en blijft moeilijk. Ook Thomas moet goed zijn best doen om Roy na te bouwen: “De ogen, de bril en het haar gingen vrij snel maar de glimlach is verschrikkelijk, ik moet mijn ogen dichtknijpen.”



Bekijk de preview hier:

Voor de tweede opdracht krijgen de duo’s liefst 12 uur de tijd, maar er wacht hen wel een pittige uitdaging: het namaken van een klassiek schilderij, zo realistisch mogelijk en mét een persoonlijke twist. Roy en Thomas krijgen Het Melkmeisje, Dries en Killian de Mona Lisa en Jan en Julien De Zonnebloemen.

Brickmaster Jonathan Bennink wordt bij de eliminatie opdracht bijgestaan door beeldend kunstenaar Koen Vanmechelen. Zijn meest bekende project is zonder twijfel het Cosmopolitan Chicken Project (CCP), een wereldwijd kruisingsprogramma met nationale en regionale kippenrassen. “Ik ga kijken naar hoe de twist in elkaar zit. Je brengt je persoonlijkheid in het werk van een grootmeester en als dat ook nog eens een eenvormigheid in stijl brengt, dan heb je een nieuwe kunstenaar, een LEGO Master”, aldus Koen. De spanning bij de kandidaten is dan ook te snijden: “Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest bij een beoordeling dan nu”, klinkt het bij Julien. “Koen Van Mechelen, dat is even slikken”, beseft ook Dries. Op het einde van de aflevering verlaat opnieuw een duo de wedstrijd.

De afleveringen van LEGO Masters zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

LEGO® Masters is een VTM/RTLNl coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.