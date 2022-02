Pittige discussie over het schild en chantage in De Verraders

Twee bondgenoten hebben De Verraders tot dusver niet overleefd. 946.000 kijkers, goed voor 36,3% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld), zagen vorige week hoe Inge Onsea als eerste werd vermoord en hoe Wendy Van Wanten uit het kasteel werd verbannen als mogelijke verrader. Die verdachtmaking bleek onterecht en dus zijn de verraders in het winnende kamp. Een situatie die tot pittige discussies leidt in de derde aflevering op maandag 21 februari. Vooral wanneer een deel van de bondgenoten een plan uitdoktert en alles uit de kast haalt om ook de rest van de groep daarvan te overtuigen…

Om hun eigen hachje te redden willen Kim, Hannelore, Bart, Astrid en Jamie-Lee immers een pact sluiten dat degene die het schild wint en dus vrijgesteld is van een moord door de verraders, zichzelf bekendmaakt. In ruil daarvoor bieden ze hem of haar ook bescherming voor de verbanning aan de ronde de tafel.

Bekijk de preview hier:

Het plan stuit op flink wat tegenkanting en doet de discussies en verdachtmakingen hoog oplaaien. Vooral wanneer Astrid nog een stapje verder gaat. “Degene die zegt ‘ik heb het schild’, daar wordt niet op gestemd. Maar als jullie allemaal beslissen om het niet te zeggen, dan gaan wij jullie blackmailen en zal onze groep sowieso op iemand van jullie groep stemmen. No matter what.” En dat ruikt volgens Issam verdacht veel naar chantage. “Ah maar, dat ís chantage”, beslist Astrid.

Terwijl de spanning in het kasteel oploopt, moet de groep ook de krachten bundelen om de zilverschat te spijzen. Staf trekt met hen naar Aken, waar hij hen een nieuwe missie voorschotelt. “Hier in de stad loopt iemand rond met een berg zilver. Zilver dat jullie heel graag willen. Drie kandidaten moeten vanuit de controlekamer de anderen naar het zilver leiden. Maar die moeten uit het vizier van drie spionnen zien te blijven…” Het team dat als eerste bij het zilver geraakt, wint niet alleen het zilver voor de hele groep, maar maakt ook kans op het schild dat beschermt tegen een nieuwe moord. Wie wordt deze keer door de verraders vermoord? En welke bekende Vlaming loopt te veel in de kijker en wordt door de groep verbannen?

Nicolas Caeyers ontrafelt de geheimen van de verbannene in De Verraders: De Aftocht op VTM GO

In De Verraders wordt er elke week een kandidaat verbannen uit het kasteel. Wie aan de ronde tafel de meeste stemmen krijgt, moet het spel onmiddellijk verlaten. In De Verraders: De Aftocht op VTM GO brengt Nicolas Caeyers de verbannene elke week naar huis en blikken de twee tijdens de autorit terug op de voorbije dagen. Hoe hebben de deelnemers het spel ervaren? Hoe reageren ze op de polemiek die rond hen is ontstaan? Wie denken zij dat de 3 verraders zijn? Nicolas biedt hen een luisterend oor en ontrafelt alle geheimen van het spel. De Verraders: De Aftocht is elke maandag om 21u50 te zien op VTM GO.

