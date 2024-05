Pim, Luka, Joeri, Katerine, Michael: de grootste talenten uit spraakmakende VTM-talentenjachten keren terug in Sing Again

Al 35 jaar lang is VTM hofleverancier van de grootste toptalenten. Van de Soundmixshow tot Idool, Belgium’s Got Talent, Star Academy of The Voice: duizenden gewone Vlamingen waagden hun kans om hun zangtalent te tonen. Sommigen bouwden een grote carrière uit, anderen bewandelden andere paden. In Sing Again wagen deze talenten vanaf morgen, vrijdag 3 mei, een nieuwe kans. Hoe is het hen in al die jaren vergaan? Doen ze nog een belletje rinkelen? Hoe brengen ze het er zoveel jaren later vanaf en wie wint de wedstrijd? Koen Wauters & Julie Van den Steen hosten de nostalgische muziekshow voor het eerst samen. De jury bestaat uit toppers Hadise, Karen Damen, Nina De Man, Aaron Blommaert, Stan Van Samang en een wekelijks wisselend gastjurylid, te beginnen met Natalia. Allemaal waren ze in het verleden een belangrijke schakel in een talentenjacht bij VTM. Ook voor de jury wordt Sing Again dus een nostalgische trip down memory lane…

In de eerste show op vrijdag 3 mei maken onder andere Pim Symoens en Katerine Avgoustakis uit Star Academy, Luka Cruysberghs uit The Voice van Vlaanderen, Michael Lanzo uit Belgium’s Got Talent en Joeri Fransen uit Idool hun comeback op het grote podium. Allemaal brengen ze nog één keer hun iconische auditie van weleer. Joeri won in 2004 de tweede editie van Idool, werd een instant popidool, domineerde de hitparade met zijn single en zorgde voor ongeziene taferelen van duizenden gillende fans. Succes dat nadien uitdoofde. In Sing Again staat Joeri 20 jaar na zijn auditie opnieuw oog in oog met toenmalig Idool-jurylid Nina De Man. Al gaat vooral Karen Damen helemaal uit haar dak.

Naast deze vijf wordt het in de eerste show ook een fijn weerzien met zes andere kandidaten uit de rijke geschiedenis van VTM-talentenjachten. Wie dát zijn, komen de kijkers pas te weten in de show zelf. Aan hen om de - vaak bekende - gezichten te herontdekken, mee te raden en herinneringen op te halen. Van lang of minder lang geleden. Wie verdient een tweede kans? In de grote finale zal slechts één iemand Sing Again winnen en naar huis gaan met 10.000 euro om te investeren in een muzikale carrière.

Sing Again: vanaf vrijdag 3 mei om 20u40 bij VTM en op VTM GO.

