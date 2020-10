Piet Huysentruyt vervangt Sofie Dumont in tweede halve finale van ‘Snackmasters’

De culinaire strijd in ‘Snackmasters’ nadert stilaan haar ontknoping. Anne-Sophie Breysem verzekerde zich vanavond als eerste van een plek in de grote finale. Tegen welke andere chef ze het daarin opneemt, moet nog blijken in de tweede halve finale van dinsdag 20 oktober. Daarin gebeurt een opvallende wissel, want Piet Huysentruyt zal Sofie Dumont vervangen en strijden voor de laatste finaleplek.

De position switch komt er omdat Sofie Dumont zich vlak voor de opnames van de halve finale ziek voelde en een coronatest onderging. In afwachting van het resultaat werd geen enkel risico genomen en liet Sofie zich preventief vervangen. Het resultaat van de coronatest bleek uiteindelijk negatief, maar inmiddels waren de opnames van de tweede halve finale reeds gestart. Runner-up Piet is vastberaden om Sofie waardig te vervangen en in haar plaats te strijden voor het laatste finaleticket.

“Het was echt balen… maar ik begreep dat de makers geen enkel risico wilden nemen in deze bizarre coronatijden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Piet mijn eer met glans zal verdedigen”, aldus Sofie.

De tweede halve finale van Snackmasters is op dinsdag 20 oktober om 20.40 te zien bij VTM. Wie kroont zich tot tweede finalist en neemt het in de grote finale op tegen Anne-Sophie Breysem?