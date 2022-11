Piet Huysentruyt haalt zijn iconisch valiesje weer boven in SOS Piet XL

Koken is en blijft één van de favoriete hobby’s van de Vlaming, maar het lukt niet altijd zoals het zou moeten. Daarom, maar ook ter ere van zijn 60ste verjaardag, trekt Piet Huysentruyt vanaf woensdag 16 november weer de baan op om bekende en onbekende Vlamingen bij te staan met hun grote of kleine culinaire problemen. ‘SOS Piet’ zit in het collectieve geheugen van de Vlaming en die krijgt nu met ‘SOS Piet XL’ opnieuw de kans om ‘de man die zijn volk leerde koken’ over de vloer te krijgen.

“Ik ben VTM enorm dankbaar voor deze nieuwe reeks”, vertelt Piet. “Het is een droom die uitkomt. Tijdens de opnames heb ik gemerkt dat het programma nog altijd leeft. Onderweg met mijn SOS Piet-auto claxonneerden andere chauffeurs naar mij en dat doet deugd. Maar het gaat niet alleen om herkenning, er is ook steeds meer érkenning. Ik ga opnieuw bij Vlaamse gezinnen langs om hun culinaire problemen op te lossen, met een portie humor. En Vlamingen zijn in de keuken nog altijd competitief: ze moeten en zullen slagen!”

In elke aflevering van ‘SOS Piet XL’ bezoekt Piet vijf personen met een culinair probleem. Hij gaat onder andere langs bij twee onbekende en twee bekende Vlamingen. Zo leert Andy Peelman eindelijk mayonaise maken, tovert Nathalie Meskens vegan tompoes uit haar potten en waagt Pascal Braeckman zich aan garnaalkroketten. Ten slotte gaat Piet ook langs bij de meest spraakmakende hobbykoks uit 18 seizoenen 'SOS Piet' en ontdekt hij of ze nog weten “wat ze geleerd hebben die dag”. Lukt hun gerecht ondertussen wel en hoe kan dat gerecht anno 2022 ‘gepimpt’ worden? Dat valt te ontdekken in ‘SOS Piet XL’, vanaf 16 november bij VTM en ook op VTM GO.