“Phil Druyts is vanmorgen ontvoerd terwijl hij zijn ochtendwandeling maakte met zijn hond”, zo begint de 10-delige reeks Glad IJs. In de eerste aflevering op woensdag 19 januari bij VTM maken we kennis met Phil ‘Frisco’ Druyts, een hardwerkende selfmade man die extreem populair is onder zijn werknemers, maar onwetend is over alles wat er gebeurt in zijn eigen familie. Zijn levenswerk verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer zijn vrouw en oudste zoon zijn ijsroomfabriek achter zijn rug verkopen. Op de koop toe wordt Phil hardhandig ontvoerd door twee niet al te snuggere gangsters. Maar al gauw duikt het eerste probleem op: de opdrachtgever van de ontvoering werd voor andere feiten opgepakt en zit een tijdje vast in de gevangenis…

Glad IJs is een geslaagde combinatie van licht absurde situaties en suspense in een authentieke Kempische setting met sappige dialecten en filmische decors. De cast bestaat ook uit echte Kempenaars: zo is Lucas Van den Eynde in de Zuiderkempen geboren en heeft Tiny Bertels Noord Kempische roots, net zoals Koen De Bouw die van Turnhout afkomstig is. Daarnaast wisten de makers een topcast te verzamelen met onder meer Viv Van Dingenen, Vincent Van Sande, Barbara Sarafian, Luk Wyns, Lize Feryn, Laurence Roothooft, Peter Van den Eede, Jan Hammenecker, Nico Sturm, Ward Kerremans, Marthe Schneider, Jennifer Heylen en ook Tijs Vanneste, die hiermee zijn acteerdebuut maakt.

Bekijk de trailer hier:

De serie werd geregisseerd door Raf Reyntjens (‘Déja Vu’) en Koen Van Sande (‘16+’ en 'De Vijfhoek'). Van Sande nam samen met Jacques Boon ('Souvenir') en Daniel Lambo ('Duts') ook het scenario voor zijn rekening. Glad IJs is een productie van Cartouche en Deds Film. De serie kwam tot stand met de steun van VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle en de Belgische Tax Shelter.

Glad IJs op woensdag 19 januari om 20u55 bij VTM en ook op VTM GO.