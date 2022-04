Personages delen hun favoriete recepten uit 30 jaar Familie in ‘Het kookboek van De Bomma’

Familie viert dit seizoen niet alleen z’n 30ste verjaardag. Nu dinsdag 26 april staat de teller van de langstlopende soap van het land op maar liefst 7.000 afleveringen. En al 7.000 afleveringen lang staat één leading lady aan het hoofd van de warmste Familie: Anna Dierckx, aka De Bomma. Zij wordt speciaal voor de gelegenheid door haar familie en entourage in de bloemetjes gezet met een exclusief kookboek. In ‘Het kookboek van De Bomma’ bundelen de personages hun 60 favoriete recepten, die ze speciaal voor ‘hun’ Bomma hebben uitgekozen. Het kookboek is vanaf vandaag te koop via vtmshop.be en vanaf dinsdag 26 april in de dagbladhandel.

“Familiefeesten, samen gezellig tafelen, dat is voor mij puur geluk”, zegt De Bomma (Annie Geeraerts, 95), in het boek. “De verrassing die de familie nu achter mijn rug heeft bedisseld, betekent dus echt enorm veel voor mij. Met mij en mijn familie, de Van den Bossches, is het allemaal begonnen. Ondertussen is er heel wat volk bijgekomen: kinderen, kleinkinderen, vrienden, collega's,... Al die lieve mensen hebben hun lievelingsgerechten gebundeld, voor mij. Het zijn niet gewoon wat recepten bijeen, het zijn onze mooiste momenten en herinneringen samen in één boek. Ieder die me nauw aan het hart ligt, heeft zijn of haar lievelingsgerecht hier achtergelaten. Een schoner cadeau kon ik mij niet wensen.”

Het kookboek van De Bomma bundelt 60 heerlijke gerechten, die zijn uitgekozen door de Familie-personages. Elk gerecht wordt door hen ingeleid met een persoonlijk verhaal. Véronique en Cédric vertellen met welke cocktail ze hun ruzies bijleggen, Albert haalt herinneringen op met een klassieker van zijn moeder zaliger en Guido doet zijn ideale energiebooster als fietskoerier uit de doeken. Raven maakt een snelle poké bowl, Benny gaat voor prettig vettige hotdogs en één iemand krijgt de prijs voor langste gerecht uit het kookboek: ‘Lars’ favoriete whisky met latke en gravlax van zalm in whisky met veenbessen, gepekelde rode biet en mieriksworteldip’. En wat is nu het beruchte geheime ingrediënt van het stoofvlees van De Bomma? Ook dat wordt eindelijk onthuld. Please do try this at home.

Bekijk de spot hier:

Als leuk extraatje kunnen de Familie-fans vanaf dinsdag 26 april een sprong terug in de tijd wagen. Naar aanleiding van de 7.000ste aflevering die ‘s avonds om 20u00 te zien is bij VTM zijn vanaf ‘s ochtends alle 7.000 Familie-afleveringen exclusief te bekijken op VTM GO. Vanaf de allereerste aflevering in 1991 tot nu: de kijkers kunnen op VTM GO terecht voor een echte trip down memory lane.

