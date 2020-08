Paul Jambers, Koen Wauters en Ingeborg zingen klassiekers van Will Tura op grote verjaardagsshow

Will Tura blaast nu zondag 2 augustus 80 kaarsjes uit en dat wordt bij VTM gevierd met de grote verjaardagsshow ‘80 jaar Will Tura’. Wie anders dan Luk Alloo, die Will al jaren privé kent, kan hem beter in de bloemetjes zetten. Samen met Paul Jambers, Koen Wauters, Luc Appermont, Ingeborg, Ben Crabbé, Urbanus en Patrick Lefevere praat Luk vrijuit in een leeg Sportpaleis over hun band met de muzikale legende. Will Tura neemt ook zelf de microfoon in de hand en brengt live enkele van zijn klassiekers. De special is op Wills verjaardag, zondag 2 augustus, om 20.30 te zien bij VTM.

Luk Alloo: “Dat ‘80 jaar Will Tura’ de moeite is om te zien, daar hebben we voor gezorgd. Het is geen voorspelbaar overzicht geworden van de carrière van Vlaanderens populairste zanger, maar heel wat bekende gasten vertellen een zeer persoonlijk verhaal over Will. De verjaardagsshow is opgenomen in een leeg Sportpaleis, volledig coronaproof, want Will verdient niet minder dan de grootste evenementenhal van ons land.”

Koen Wauters: “Will plantte bij mij de zaadjes om zelf zanger te worden”

Toen ‘Eenzaam Zonder Jou’, de eerste hit van Will Tura, in 1962 uitkwam was Paul Jambers 17 jaar. Hij merkt op dat Tura naar nummer één steeg in de TOP 30 tussen de hits van Paul Anka, Frank Sinatra, The Beatles en The Rolling Stones. “‘Eenzaam Zonder Jou’ was als een tsunami. Het was ongezien dat een Vlaams nummer ontplofte. Alles moest wijken. Ik werd op slag verliefd op de kenmerkende intro en heb daarop heel veel geslowd met meisjes”, blikt Paul al lachend terug. Luk Alloo haalt Paul Jambers ook over om met de band van Will Tura ‘Eenzaam Zonder Jou’ te zingen.

Koen Wauters was ongeveer 11 toen hij thuis de elpee ‘Vlaanderen Mijn Land’ ontdekte. “Later zag ik Will live en toen werden de zaadjes geplant om zèlf zanger te worden. Will is een voorbeeld op ontzettend veel gebieden. Hij zingt zijn nummers niet, hij is ze, hij leeft ze. Dat heeft mij altijd getroffen”, vertelt Koen. “Will is geen grote prater, maar het is wel de man die mij soms belt om bij te praten. Ik heb onvoldoende woorden om mijn respect uit te drukken.”

Ingeborg staat stil bij de vertolkingen van ‘Hoop, Doet Leven’ op de begrafenissen van koning Boudewijn in 1993 en van koningin Fabiola in 2004. “Ze hebben hem wèl gevraagd hé”, zegt Ingeborg. Tijdens ‘80 jaar Will Tura zingt ze ‘Moa Ven Toh’ voor de ogen van ‘de keizer van het Vlaamse lied’. Luc Appermont stuurde op zijn 14de een brief naar Will Tura met de vraag hem een gehandtekende foto te sturen. “Twee dagen later kreeg ik een brief met een gehandtekende foto en ik was dolblij”, lacht Luc.

Wielerploegleider Patrick Lefevere verklapt dat hij de dubbel CD ‘Will Tura Live in de AB’ uit 2017 vaak beluistert in de auto. “Weinigen maken zoveel tijd voor de mensen. Ik zag hem enkele jaren op een optreden en hij geeft echt om zijn publiek. Straf. Hij is de Eddy Merckx van de Vlaamse muziek.” Ben Crabbé vindt onvoldoende woorden om Will Tura te prijzen. “Ik volg Will al van toen ik 10 was. Hij was een pionier, een trendsetter. Hij was de eerste Vlaamse zanger die optrad op Marktrock in Leuven en in Vorst. Hij nam risico’s en vond zichzelf steeds opnieuw uit. Ik kan hem omschrijven in vijf woorden: passioneel, warm, loyaal, liefdevol en perfectionistisch.”

Luk Alloo haalt er als verrassing ook nog Gert Verhulst, Niels Destadsbader en Jan Decleir bij vanuit hun vakantieoord, die Will Tura alle lof toegooien.