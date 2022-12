Paul D’Hoore heeft een black-out in de finaleweek van Even Goeie Vrienden

Volgende week zetten quizmasters Jens Dendoncker en Julie Van den Steen de laatste rechte lijn in naar de grote bekerfinale in Even Goeie Vrienden. Vanaf maandag 5 december spelen de weekwinnaars van de afgelopen drie poules tegen elkaar. Celine Van Ouytsel & Paul D’Hoore, Kelly Pfaff & Jeroen Verdick en Isabelle Van Hecke & Hakim Chatar nemen het op maandag, dinsdag en woensdag per twee afwisselend tegen elkaar op. Welk quizduo zal zich op donderdag 8 december het eerste winnende quizkoppel van ‘Even Goeie Vrienden’ mogen noemen?

Op maandag 5 december nemen de eerste weekwinnaars het op tegen de winnaars van week drie: Paul en Celine versus Isabelle en Chatar. Ze starten met een gloednieuw themaschema en de puntentellers worden weer op nul gezet. Maar bij Paul lijkt de ‘quizvermoeidheid’ toe te slaan. Hij heeft een volledige black-out en kan niet op de naam van één van de acteurs uit de Callboys komen. “Ik weet niets, we gaan naar huis. Bye bye!”, lacht Paul. Vervolgens lijkt hij voor even zelfs op een volledig andere planeet te zitten… “Ik weet niet goed wat er hier aan het gebeuren is. Is het concentratie of constipatie”, lacht Jens.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Zoals elke maandag staat er doorheen de quiz ook een ‘unboxing’ van een mini-BV’tje op de planning. Dit keer is dat zanger Christoff De Bolle. Het thema dat hij heeft meegebracht gaat over de collega’s van de Sint. En kunnen de kandidaten ook de geniale tong van Einstein herkennen in een line-up? Nieuw deze week is dat tijdens de zenuwslopende finale er telkens één lid van het duo uit de box moet komen om een spervuur aan vragen te beantwoorden. Welk duo ontpopt zich in deze laatste week tot de ultieme match made in heaven en wie sleept de titel van Even Goeie Vrienden in de wacht?

