Papegaai is uitgefeest in The Masked Singer

Verbazing alom vanavond in het speurdersteam van The Masked Singer. Papegaai zorgde voor misschien wel de meest verrassende ontmaskering tot nu toe. Niemand minder dan acteur Mathias Vergels bleek verstopt te zitten in de swingende discopapegaai. “We hebben die naam zelfs niet één keer genoemd in de vorige afleveringen!”, klonk het verbijsterd bij speurder Karen Damen. “Jawel, want ik hoorde altijd Mathias, Mathias”, lachte Mathias Vergels, verwijzend naar hoofdverdachte Mathias Coppens.

“Het was dus wel Mathias, maar niet de juiste Mathias”, besloot Niels Destadsbader. En zo zit het feestje van Papegaai erop in The Masked Singer. “Buiten deze kleren heb ik zelf niet veel met disco”, gaf Mathias op het einde van de show toe. “Maar dat was net het leuke, om iets te spelen dat zo ver van mij lag. Dat bougeren en zo, ik vond dat plezant.”

Bekijk de ontmaskering hier:

“Ik zit nu op de set van Thuis en wat ze hier allemaal niet weten is dat ik binnenkort de papegaai ga zijn in The Masked Singer”, fluistert Mathias in Behind The Mask op VTM GO, terwijl hij door de decors van Thuis wandelt. “Dus vandaag nog Lowieke en binnenkort… le perroquet.” Mathias neemt de kijkers mee achter de schermen van zijn avontuur. Niet alleen wanneer hij zijn zoontje Emile toevertrouwt dat ‘papa een papegaai is’ of wanneer zijn partner Lynn de blaren op zijn voeten door het Papegaai-pak verzorgt. De camera’s volgen ook de zang- en dansrepetities, die niet altijd van een leien dakje liepen. “Dansen, dat is voor mij de hel. Vroeger op de kunsthumaniora hadden we ook dans. Op vijf jaar was ik er twee keer door, vooral omdat ik het goed kon uitleggen. Ik heb toen gezworen dat nooit meer te doen en dan kom je hier en moet je ineens met je heupen zwaaien. Dat is niet mijn ding, ik ben zo stijf als een hark”, klinkt het uit de mond van de swingende Papegaai.

“Ik ga niet zeggen dat het mij niks doet, want dan zou ik liegen”, zegt Mathias over zijn afscheid in The Masked Singer. “Maar het is op de één of andere manier ook een opluchting. Ook daar de andere kandidaten toe: die zijn allemaal zo goed. Ik ben blij dat het publiek nu gezegd heeft: de andere was beter. Maar ik heb me wel echt zot geamuseerd. Wat bij mij vanbinnen zit, kwam met dat kostuum aan naar buiten.”

