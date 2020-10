Paardenpensionhouder Dries dreigt alleen achter te blijven als hij niet snel ingrijpt

Op maandag 12 oktober is het vijf voor twaalf voor paardenpensionhouder Dries. Hij houdt graag de kerk in het midden en wil dat zowel Indira, Melissa, Céline als Eva zich kiplekker voelen bij hem in Zuienkerke. Maar net door voor iedereen goed te willen doen, zitten de dames op hun honger. Zo bijvoorbeeld de blonde Indira: “Ik heb het gevoel dat iedereen letterlijk op dezelfde hoogte komt nu en het kan toch niet dat je ons alle vier allemaal even leuk vind? We moeten bijna naar huis en het zou jammer zijn dat je, door zo gesloten te blijven, uiteindelijk niemand overhoudt. Je blijft te oppervlakkig.” Ook de andere dames missen wat meer diepgang en confronteren Dries met zijn gedrag.

Op het Molenhof gaan Thibaut, Nelis, Tom en Raphaël er full force tegenaan. Er wordt gewerkt alsof het een lieve lust is. En het kan maar beter goed gedaan zijn, want er is controle van Veerles mama en papa op komst. “Als het niet lukt in de liefde, kunnen ze misschien beginnen als werkkrachten, iedereen content”, wrijft papa Luc zich in de handen. Nelis is het soort werk niet gewoon. Zijn handen staan ondertussen vol met blaren en hij moet ‘s ochtends al pijnstillers nemen om mee te kunnen. Dat maakt hem een makkelijk slachtoffer voor de andere mannen. Gelukkig is er ook tijd om de verjaardag van Raphaël, die 24 wordt, te vieren. “Mijn verjaardag met de vrienden zal daarna wel volgen, als ik nog ooit naar huis ga natuurlijk”, lacht hij. De sfeer slaat helaas snel om wanneer Toms schouder uit de kom gaat na een rugbytackle van Nelis. Tom vreest meteen dat zijn deelname in het gedrang komt en ook An Lemmens is benieuwd naar Veerles keuze. Vorige keer kocht de paardenboerin wat meer tijd, maar daardoor moet ze vandaag niet 1, maar 2 mannen huiswaarts sturen.

Ook kippenboer Frits moet vandaag kiezen. Voor wie stopt het avontuur hier? Voor Hanne, An-Sofie of Lise? Met Lise klikt het heel goed, Hanne lijkt al even een zekerheid te zijn, maar wanneer Frits zich volledig openstelt bij An-Sofie en met haar praat over zijn overleden vader, maakt Hanne zich toch zorgen.

Perenboer David heeft naast zijn bedrijf in Sint-Gillis-Waas ook nog 16 hectare aan perengaarden in Breskens aan de Nederlandse kust. Hij neemt de vrouwen mee voor een work-pleasure trip. Op het strand dolt en flirt David met Mariska, Sarah, Rebecca en Muriëlle. Maar de vraag in hun hoofd blijft spelen: wie steekt er bovenuit?

Vanavond komen de vrienden van Tristan barbequen en er wordt enkel vers kalfsvlees van de boerderij geserveerd. Tristan leert de mannen hoe ze worsten moeten draaien. Terwijl Steffe en Roy aan het werk worden gezet, glipt hij even met Lucas weg. “Ik heb u gisteren gezegd wat ik voor u voel en je hebt daar niet echt een antwoord op gegeven. Dat wringt vandaag toch wel, want ik moet binnenkort een keuze gaan maken”. Tristan wil echt weten of Lucas ook iets voelt voor hem en probeert dit keer wat meer los te krijgen. En Dagmar, die haalt ondertussen de pieren uit Barts neus.

De aflevering van Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home is ook te (her)bekijken op VTM GO.