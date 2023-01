Overleven twee personages bloedstollende midseizoensfinale van Familie niet?

Met heel wat suspense, actie, emoties en een filmisch sausje overdonderde Familie de fans vanavond in de midseizoensfinale. Die extra lange aflevering kende een verrassende ontknoping. Twee personages lijken de midseizoensfinale namelijk niet te overleven. Betekent de klap tegen zijn hoofd (Sieg De Doncker) het einde van Koen? En valt er met de aanrijding van nonkel Raymond (Frans Van der Aa) nog een tweede dodelijk slachtoffer? De kijkers krijgen de antwoorden nu maandag in Familie.

Bekijk de afloop hier:

In de midseason kwamen verschillende verhalen tot een hoogtepunt. Lars (Kürt Rogiers) dokterde een plan uit om Véronique (Sandrine André) te bevrijden van de agressieve Koen (Sieg De Doncker). Dat plan kende heel wat onverwachte obstakels en werd lastminute omgegooid. Koen kreeg argwaan, met alle gevolgen van dien. Tijdens een heftige confrontatie nam Véronique het heft in eigen handen en sloeg ze Koen voor de ogen van Lars neer. Die bleef roerloos op de grond liggen…

Ook Quinten (Maxime De Winne) beleefde spannende momenten. Hij wilde de dreigementen van nonkel Raymond (Frans Van der Aa) stoppen en tipte de politie over de geplande geldroof bij CoBrew. Tot zijn plan een onverwachte wending nam. Thibaut (Maarten Nulens), die de voorbije weken het vertrouwen van Hanne (Margot Hallemans) kon winnen, is namelijk niet wie hij leek te zijn en werd ontmaskerd als de zoon van Raymond. Met gevaarlijke gevolgen voor Quintens gezin. Hij besloot het zekere voor het onzekere te nemen en duwde Raymond voor een aankomende auto. Ook hij bleef schijnbaar levenloos op straat liggen… Hoe beide cliffhangers aflopen en wat de uiteindelijke tol is van de midseizoensfinale krijgen de kijkers nu maandag 9 januari te zien in Familie.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

​<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/349347?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>