Overleven Lars, Quinten, Simon en Stefanie de start van het nieuwe Familie-seizoen?

Vanaf maandag 23 augustus zit Vlaanderen rond 20u00 terug op het puntje van z’n stoel. Dan wordt het nieuwe 31ste seizoen van Familie afgetrapt met een knaller van een dubbelaflevering. En daarin stijgt de spanning naar ongeziene hoogte. In de seizoensfinale hingen namelijk heel wat levens aan een zijden draadje. Lars werd brutaal ontvoerd na de uitreiking van de FJUTR-awards voor ‘onderneming van het jaar’. Quinten zakte bewusteloos in elkaar na zijn marathon. En Simon (Braam Verreth) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) stonden oog in oog met een losgeslagen Jonas (David Cantens). Overleeft iedereen de start van het nieuwe seizoen?

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen maakt ook een nieuw personage zijn opwachting: Leon De Bodt. Een rol die gespeeld wordt door rasacteur Herbert Flack. De eerste beelden van het mysterieuze personage beloven echter weinig goeds. Leon blijkt de ontvoerder van Lars te zijn en is duidelijk niet van plan zijn gevangene zomaar vrij te laten. Maar waarom? En wie ís Leon De Bodt?

Bekijk de eerste beelden uit het nieuwe Familie-seizoen hier:

“Het voelt goed om in de huid te mogen kruipen van een personage waar zoveel mysterie rond hangt”, licht Herbert Flack een tipje van de sluier. “Het is duidelijk dat Lars en Raven op een belangrijk keerpunt stonden in de zoektocht naar hun vader of grootvader. Die zoektocht leidt hen naar Leon De Bodt, een ex-kolonel die duidelijk een hele geschiedenis met zich meedraagt. Maar wie is Leon juist? Welke rol speelt hij in de zoektocht naar Lars’ vader? Wat heeft hij met de ontvoering te maken? Dat mijn personage meteen zo’n cruciale rol mag spelen in een grote verhaallijn is enorm fijn. En ik kan alvast verklappen dat er meteen heel wat spanning zit aan te komen.”

Maar ook andere personages doen de spanning maandag stijgen. Welk nieuws krijgt Hanne (Margot Hallemans) te horen na de inzinking van Quinten (Maxime De Winne)? Hij stuikte in elkaar nadat hij de Muur van Geeraardsbergen opreed met zijn wheeler. En dat net nadat de vonk tussen hen opnieuw was overgeslagen. Wordt het hartinfarct hem fataal?

Tenslotte doen ook Jonas (David Cantens), Simon (Braam Verreth) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) de hartslag van de kijkers stijgen. Bij Jonas kookt het potje helemaal over. Hij wil Simon voorgoed uit de buurt van zijn geliefde Stefanie en sloot hem op in een havencontainer. Stefanie kwam Simon op het spoor en probeerde hem te bevrijden, tot Jonas de container binnenstapte. Met een onmiskenbare dreiging in de ogen. De confrontatie loopt maandag helemaal uit de hand.

Op donderdag 30 december viert Familie feest. Die dag blaast Vlaanderens langstlopende dagelijkse serie 30 kaarsjes uit. Een mijlpaal die heel wat verrassingen belooft en op zaterdag 29 januari 2022 wordt gevierd met een groot live spektakel in de Lotto Arena. Tickets zijn te verkrijgen via 30jaarfamiliefeest.be. In de aanloop naar de 30ste verjaardag zorgt Familie opnieuw voor een dagelijkse portie spanning en ontspanning. Te beginnen dus met de emotionele dubbelaflevering van nu maandag 23 augustus om 20u00 bij VTM.

Niet voor publicatie:

De foto's uit de mail kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/243958?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>