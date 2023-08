Overleven Lars, Cédric en Mieke de zinderende seizoensfinale van Familie?

Als een echte thriller: zo ging Familie in juni de zomer in. En zo start ook het 33ste seizoen op maandag 28 augustus, met een extra lange aflevering. Vooral voor Véronique (Sandrine André) werd de seizoensfinale een echte nachtmerrie. Het kwam tot een heftige confrontatie met Elena (Ilse Uitterlinden), die haar liet boeten voor de moord op haar zoon Koen (Sieg De Doncker). Slaagt Véronique erin om haar grote liefde Lars (Kürt Rogiers) en haar zoon Cédric (Yanni Bourguignon) te bevrijden uit de doodskist, die zich langzaamaan met water vult? De twee hoofdpersonages overleven de zomer mogelijk niet…

Ook de driehoeksverhouding tussen Niko (Jo Hens), Mieke (Caroline Maes) en Sam (Tinne Ceuppens) mondt uit in drama. Tussen Sam en Mieke kwam het in de seizoensfinale tot een gevecht, waarbij Sam met haar buik tegen de tafel botste. Wat er nadien gebeurde, is één groot mysterie. De kijker zag alleen een plas bloed in een lege brouwerij en Sam en Niko die op de vlucht waren voor de politie. Die twee komen bij de start van het nieuwe seizoen alvast in erg nauwe schoenen te zitten. Valt er met Mieke nog een derde slachtoffer?

En dan is er nog Raven. Hij raakt alsmaar meer in de ban van drugs… én in de ban van Jill (Britt Das). Hun radio-optreden mondde uit in een innige kus. Betekent die kus het einde van zijn relatie met Louise (Charlotte Sieben)? In het nieuwe seizoen wordt Raven steeds meer geconfronteerd met zijn demonen. De situatie evolueert van kwaad naar erger…

Voor wie niet tot maandag kan wachten, is er goed nieuws. Op zondag 27 augustus om 20u00 is de eerste dubbelaflevering van het nieuwe seizoen alvast in preview en volledig gratis te bekijken op VTM GO. Abonnees van VTM GO+ krijgen daar in absolute primeur zelfs de volledige eerste week te zien. Spanning verzekerd!

