Overleven Dimitri Vegas & Anouk Matton en Christoff & Lindsay 'de Tweede Wereldoorlog'?

Dimitri Vegas en zijn vrouw Anouk Matton die proberen te ontsnappen in Code van Coppens? Het is uitzonderlijk, want normaal reizen ze continu de wereld rond als dj’s. Het koppel neemt het op tegen 'de royals van de schlagerwereld' Christoff en zijn zus Lindsay in de derde aflevering van Code van Coppens, nu zondag 20 september om 19.55 bij VTM. De twee duo’s komen in de loopgraven van 'de Tweede Wereldoorlog' terecht waarin ze de vijandige bunker zo snel mogelijk tot ontploffing moeten brengen. Wie ontwijkt het best én snelst de bommen en granaten, en komt als ware oorlogsheld uit dit avontuur?

Of Dimitri & Anouk en Christoff & Lindsay met elkaar naar de oorlog zouden gaan? “Om te lachen wel, ja”, aldus Lindsay. Dimitri is wat zekerder van zijn stuk: “Ja. Sowieso wel. Ik heb veel vertrouwen in mijn vrouw. Als ik een spelletje speel, zit ze altijd in mijn team. En ik heb geen goesting om te verliezen. (lacht)”

Het is al snel duidelijk dat de broers Coppens de duo’s in hun mooiste oorlogsplunje naar het vreselijke front sturen. “Ik ben totaal niet voor de oorlog gekleed”, lacht Anouk. “En dat met mijn nieuwe broek”, zegt Christoff lachend. Het avontuur van de duo’s begint bij het ingaan van een loopgraaf. De spanning stijgt meteen wanneer ze er in het donker hun weg proberen te vinden. “Dat is hier gewoon fucking donker. Ik zie echt niks!”, aldus Anouk. En ook hun talenknobbel wordt getest, want ze moeten meteen hun beste Duits bovenhalen.

In de aflevering worden niet alleen de zotste opdrachten en raadsels afgevuurd op Dimitri & Anouk en Christoff & Lindsay, er vallen ook - letterlijk - lijken uit de kast. “Nu kan ik nooit meer zeggen dat ik niet schrik van horrorfilms”, aldus Dimitri. Leiden de opdrachten en aanwijzingen naar de ontknoping? Of blazen de duo’s de boel op?

De aflevering van Code van Coppens is ook te (her)bekijken op VTM GO .

Wie zelf wil meespelen kan dat doen op de Instagram -pagina van Code van Coppens. Achter elke deur zit een kamer verstopt waarin de kijker aan de hand van aanwijzingen en tips een code kan kraken. Na de controlekamer en het mortuarium is nu ook de deur naar het hotel geopend. Wie de code heeft gevonden, kan deze ingeven op vtm.be . De nieuwe kamer ‘Oorlog’ opent nu zondag 20 september om 20.00.