Oude romances én nieuwe liefde: Dina Tersago blikt terug op 20 jaar Boer zkt Vrouw én stelt 2 nieuwe boeren voor 

In Boer zkt Vrouw - 20 jaar op dinsdag 28 mei om 20u40 zoekt Dina Tersago aka Cupido herself de opvallendste ex-deelnemers in twintig jaar televisiegeschiedenis op om te horen hoe het anno 2024 met hen gesteld is. Zijn ze nog steeds verliefd, verloofd en/of getrouwd? Haar taak als ‘patroonheilige van de boeren’ is echter nog lang niet volbracht, want er staan ook al zeven nieuwe boeren te popelen om hun ideale partner te vinden via Boer zkt Vrouw. Hun amoureuze parcours kan bij VTM gevolgd worden in het voorjaar van 2025.

In de eerste van drie afleveringen gaat Dina op de koffie bij Kris Brusselmans uit Zele en Joeri Berthels uit Diest. De twee boeren - noem hen gerust pioniers - maakten hun opwachting in het allereerste seizoen van Boer zkt Vrouw in 2004. Hoe ziet hun liefdesleven er vandaag de dag uit? Zestien jaar geleden maakte Vlaanderen ook kennis met de guitige melkveeboer Wim Seunens uit Lennik (seizoen 4, 2008). Dina bezoekt hem opnieuw in deze jubileumeditie. Steven Bruyneel uit Overboelare (seizoen 2, 2005) had te weinig brieven om zijn avontuur op televisie verder te zetten. Al sprong één brief eruit. Steven ging uiteindelijk op date met Els. Benieuwd hoe het nu met hem (of hen) gaat. In 2007 én 2012 schakelde Frieda Dina Tersago in om haar zonen Christophe (seizoen 3) en Giovanni (seizoen 8) aan een lief te helpen. Er lopen alvast véél kinderen rond op het erf van de gebroeders Cornette, maar hoe gaat het vandaag echt met hen én met mama Frieda?

Olivier Smeets uit Ravels en Marie-Harry Willems uit Asse kan de kijker (her)kennen uit seizoen 4 (2008). De boer en boerin vonden de liefde niet tussen hun inschrijvingen, maar wel bij elkaar. Zijn de twee nog steeds samen? Recenter, in seizoen 14, zag heel Vlaanderen hoe cowboy William Junior Dougan uit Westerlo en Amber naar elkaar toe groeiden. Jammer genoeg gingen ze na de romantische trip uit elkaar. Nu ontdekt de kijker dat William Amber toch wist te strikken met z’n lasso. Bart Beyaert uit Wortegem-Petegem koos in 2020 drie dames voor de boerderijweek, maar had enkel oog voor Céline. De twee andere dames verkozen dan ook vroegtijdig weg te gaan. Of Bart toen de goede keuze maakte, ontdekt kijkend Vlaanderen op dinsdag 28 mei.

In de eerste aflevering maakt de kijker meteen ook kennis met twee nieuwe boeren. Vleesveeboer Yarne Rummens (23) uit Vlaams-Brabant en edelhertenkweker Michiel De Meyst (32), die z’n boerderij in Frankrijk heeft, gaan op zoek naar de liefde. Hun avontuur kan worden gevolgd in het voorjaar van 2025. Inschrijven kan op vtm.be.

YARNE RUMMENS (23)

​Vleesveeboer en slager uit Oplinter (Vlaams-Brabant)

De 23-jarige zachtaardige en sociale Yarne is ondanks zijn jeugdige leeftijd een heel volwassen man. Op zijn 12de ging hij op internaat omdat hij heel graag landbouw wilde studeren, en dat heeft hem een pak sneller volwassen gemaakt dan zijn leeftijdsgenoten. Yarne heeft ambitieuze plannen met de boerderij die al vier generaties in de familie zit, maar wil deze het liefst uitbouwen met een lieve partner aan zijn zijde. Gezien zijn runderen vrij zelfstandig leven, kan hij ook meer plannen maken dan de doorsnee boer. Yarne houdt er dan ook van om in de weekends Leuven onveilig te maken met vrienden en hij gaat graag op vakantie en uit eten. “Het leven is meer dan de boerderij alleen”. Evenwicht is key bij Yarne. Deze knuffelbeer droomt van huisje, tuintje, gezinnetje met een warme, naturelle, verzorgde, humoristische vrouw die family minded is en een hart heeft voor de boerenstiel.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Yarne:

MICHIEL DE MEYST (32)

​Edelhertenkweker uit Glandon (Limoges, Frankrijk)

De 32-jarige Michiel werkte als zelfstandige in de wegenbouw maar wilde altijd al graag iets doen in de landbouwsector. Anderhalf jaar geleden botste hij op een edelhertenboerderij die te koop stond in… Frankrijk. Sindsdien is hij de trotse eigenaar van 100 wilde herten, 16 hectare weiland en 4 hectare bos. Hij woont op de boerderij in een typische idyllische Franse hoeve met een gîte, die hij in de zomer graag wil verhuren als vakantiewoning. Michiel woont trouwens niet alleen: hij heeft een zoontje van 2,5 jaar Elias, die hij in co-ouderschap opvoedt. Michiel komt dus met een verleden, zijn toekomstige partner moet ook Elias in haar hart sluiten.

Omdat hij zelf te verlegen is om op vrouwen af te stappen, wacht hij eerder af en mist hij vaak zijn kans. Michiel hoopt dat Dina Tersago daar verandering in kan brengen. De edelhertenkweker heeft geen voorkeur op vlak van uiterlijk, maar zoekt een vrouw waarbij hij zich gewoon goed voelt. Iemand die begrip heeft voor het feit dat een boerderij onderhouden geen 9 to 5 job is, en met hem telkens de planning van de week wil bekijken om zo af te stemmen welke dagen drukker zijn en welke dagen er meer tijd is voor mekaar. De sportieve jongeman is een harde werker, maar kan ook genieten van de rust. Maar dat doet hij liever met twee.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Michiel:

