Opname Wat een Jaar uit voorzorg even uitgesteld door coronabesmetting

Er is vandaag, dinsdag 8 september, een coronabesmetting vastgesteld in de ploeg van het VTM-programma Wat een Jaar. Voor het programma wordt een standaardprocedure gevolgd waarin er geregeld testen gebeuren, om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen bij een mogelijke besmetting. Alle maatregelen om het virus verder in te dijken werden ondertussen genomen, in nauw overleg met de preventiedienst en de bedrijfsarts. Zo wordt de opname van Wat een Jaar morgen uitgesteld naar een latere datum. Ook de drie presentatoren van het programma - Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens - en de crew gaan in quarantaine.

Er is op dit moment geen impact op de uitzenddatum.