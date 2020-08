Opnames Mijn Keuken Mijn Restaurant hervat: pop-ups openen binnenkort de deuren

Vier hobbykokduo’s staan aan de start van het avontuur van hun leven. Op zondag 9 augustus openen ze de deuren van hun eigen restaurant. De opnames van Mijn Keuken Mijn Restaurant zijn intussen hervat, nadat ze door de coronamaatregelen in april werden stilgelegd. Binnenkort ontvangen de restaurants hun allereerste klanten, geheel volgens de huidige coronamaatregelen. Die klanten beslissen bovendien mee wie de winnaar wordt van Mijn Keuken Mijn Restaurant. Wie kans wil maken op een gratis diner in één van de pop-ups en zo mee wil bepalen welk duo 50.000 euro opstrijkt, kan zich inschrijven via vtm.be.

Restaurants openen coronaproof op 4 niet-alledaagse locaties

De 4 finalisten van Mijn Keuken Mijn Restaurant openen hun pop-uprestaurant op een niet-alledaagse locatie en koken er voor het eerst voor echte restaurantgasten. De tweeling Deborah en Jasmina baten hun pop-up uit in de Oude Vismijn in Oostende. Vriendinnen Mira en Anne-Sophie vatten post in een voormalige elektriciteitssite in Aalst. In Mechelen nemen partners Lorenzo en Ayse hun intrek in een klooster. Papa Pino en dochter Claudia halen de Italiaanse keuken boven in een oude brandweerkazerne in Hasselt. Bij de opening van de restaurants worden de huidige coronamaatregelen nauwlettend opgevolgd. Zo wordt er gewerkt met tafels per bubbel van 2 of 4 personen en op voldoende afstand van elkaar, is er handgel voorzien en wordt er een mondmasker gedragen door wie niet aan tafel zit.

De restaurants openen op 9 augustus voor het eerst hun deuren en zullen nadien op enkele specifieke tijdstippen geopend zijn voor een select aantal gasten, in functie van de geplande opnames. Alle tafeltjes zijn uitsluitend te winnen via vtm.be. De uitzendingen van Mijn Keuken Mijn Restaurant zijn dit najaar bij VTM te zien.

