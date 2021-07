Opmerkelijke bekentenis van Christoff in Waarheid Durven of Doen

De villa van Waarheid Durven of Doen warmt zich op voor een nieuwe week vol onthullingen en uitdagende opdrachten van bekende Vlamingen. Op maandag 26 juli om 21.20 komen Christoff, Bab Buelens en Tine Embrechts als eersten aan in de villa. Vol spanning, want ze kennen elkaar niet persoonlijk. De vierde gast, Niels Albert blijkt een goede vriend te zijn van Christoff. “De eerste keer dat ik met Niels op restaurant ging, koos hij voor twee hoofdgerechten: twee chateaubriands. Moest ik dat doen, ik woog 300 kilo!”, lacht Christoff. Samen winkelen of naar de Carré gaan, doen ze ook.

Eén van de opdrachten luidt: ‘Wie durft iets harigs te laten waxen door iemand hier aan tafel?’. Bij Bab en Tine valt er niks te waxen. “Ik kan toch moeilijk mijn hoofdhaar laten waxen, hé?”, klinkt het bij Tine. Er wordt dan maar unaniem gekozen om een stuk been van Christoff te waxen.

Voor de doe-opdracht komt Roger van Dobbit TV langs: de gasten moeten om ter eerst een vogelkastje in elkaar timmeren. Wie van de vier is het handigst…? En op de vraag ‘Wat is het gekste wat je is overkomen tijdens de seks?’, doet Christoff een opmerkelijke bekentenis: “Ik hing vol bloed…”.

Bekijk de preview hier:

Ook de rest van de week belooft het er pittig aan toe te gaan in de villa. Op dinsdag 27 juli maken Faroek Özgünes, Vincent Fierens, Belle Perez en sopraan Astrid Stockman het gezellig met een zelfgemaakt menu. Op woensdag 28 juli worden Kelly Pfaff, Sean Dhondt, Dominique Van Malder en sportanker Lies Vandenberghe uitgedaagd, en op donderdag 29 juli sluiten Ann Van Elsen, Margriet Hermans, comedian Serine Ayari en wereldkampioen indoor roeien Ward Lemmelijn de week af.

Waarheid Durven of Doen van maandag 26 tot en met donderdag 29 juli om 21.20 bij VTM.

De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .