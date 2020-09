Operatie Coke: Telefacts NU in het kielzog van operatie Nachtwacht in Antwerpen

Van waar komt het drugsgeweld in Antwerpen? En waarom krijgen stad en politie het geweld maar niet onder controle? Telefacts NU zoekt het morgen, dinsdag 22 september om 21.45, uit en kon als eerste exclusief Nachtwacht volgen, de grootste politieactie in Antwerpen in twintig jaar tijd. Die grootschalige operatie moet een einde maken aan het drugsgeweld die de stad al jaren teistert. Reporter Faroek Özgünes ging enkele nachten mee met de patrouilles die met gepantserde voertuigen en met zware bewapening controles uitvoeren en drugscriminelen achtervolgen. Daarnaast trekt hij ook naar Colombia, waar hij op zoek gaat naar de oorsprong van het drugsgeweld.

Elke nacht worden zo’n 200 mensen tegengehouden en gecontroleerd tijdens operatie Nachtwacht. In de haven van Antwerpen is Faroek getuige van een klopjacht en de arrestatie van een crimineel. Hij werd betrapt in een containerterminal toen hij een sportzak gevuld met cocaïne aan het uithalen was. “De arrestatie van de uithaler toont aan dat criminelen werkelijk alles proberen om hun drugs uit de haven te krijgen, zelfs te midden van de grootste politieoperatie in jaren,” legt Faroek Özgünes uit. “Ze durven dat risico te nemen, omdat die cocaïne, eenmaal buiten, hen veel geld opbrengt. Het is een kosten-batenanalyse. Ook al worden er ladingen cocaïne gepakt, wat er wel doorgeraakt, maakt het verlies ruimschoots goed.”

Om de oorsprong van het drugsgeweld in Antwerpen beter te begrijpen, legde Faroek voor Telefacts NU ook de omgekeerde weg van de cocaïnehandel af. Hij trok daarvoor naar de jungle in Colombia, waar hij kon zien hoe op cocaplantages de cocabladeren geteeld en verwerkt worden, om uiteindelijk als cocaïne verscheept te worden naar Antwerpen. “In Colombia blijkt Antwerpen de grootste afnemer te zijn van cocaïne. Iedereen kent er Amberes, Antwerpen”, vertelt Faroek Özgünes.

Maar het grootste probleem bevindt zich in de haven van Antwerpen zelf. Die is, ondanks controles van politie en douane, zo lek als een zeef. Telefacts NU zoekt uit hoe dat komt en kon praten met een insider uit de drugswereld die uitlegt hoe de cocaïnesmokkel werkt: “Het is een doodnormale zaak dat een groep van zes havenarbeiders zo’n 50 tot 100.000 euro krijgen voor één uithaling.” Ook een havenarbeider getuigt bij Faroek in Telefacts NU hoe de drugsmaffia hen benadert met 10.000den euro’s om mee te werken aan het uithalen van cocaïne in de haven.

