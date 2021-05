Openhartig interview van Matthijs van Nieuwkerk met koningin Màxima exclusief te zien bij VTM

Op woensdag 19 mei om 21.55 zendt VTM exclusief het openhartig interview uit van koningin Màxima dat ze gaf ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag. Het gesprek van anderhalf uur, afgelopen maandag uitgezonden in Nederland, vond plaats in de werkkamer van de koningin op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Interviewer is Matthijs van Nieuwkerk, presentator van onder meer De Wereld Draait Door en Popquiz bij VTM. Het resultaat is een emotionele en openhartige babbel over het leven, het werk en de liefde.

Koningin Màxima vertelt onder andere over haar eerste ontmoeting met Willem-Alexander en onthult ook dat ze een zwarte pruik droeg toen ze na hun kennismaking incognito Nederland ging verkennen. Maar ook moeilijke onderwerpen worden niet uit de weg gegaan zoals de moeilijke relatie met haar vader of de zelfmoord van haar jongere zusje, Ines. “Het heeft me een paar jaar gekost”, zegt ze met betraande ogen, “maar ik denk aan haar met een grote glimlach.”

Het is uitzonderlijk dat Máxima een uitgebreid tv-interview geeft. De laatste keer dat ze dat alleen deed was in 2011 in de NOS-documentaire Portret van een Prinses ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag.

Màxima 50, woensdag 19 mei om 21.55 bij VTM en ook te (her)bekijken op VTM GO .