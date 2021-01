Op Interventie volgt spectaculaire inval: “1 kg cannabis, 1 kg hasj, XTC-pillen en meer dan 10.000 euro cash geld”

Vanaf morgen, 6 januari om 20.40, spat de adrenaline elke woensdagavond van het scherm tijdens het nieuwe seizoen van Op Interventie bij VTM. Geen enkele dag is dezelfde voor de interventiepolitie van de Limburgse zone CARMA. De camera’s volgen in het spoor van politiecombi’s tijdens spannende patrouilles en interventies. Van spectaculaire achtervolgingen tot huiselijk geweld en aanhoudingen met getrokken pistolen. “Binnen onze zone zijn wij een grote familie. We zijn niet zomaar een bedrijf. Als je bij de politie werkt, dan is dat echt een deel van je leven en neem je dat ook mee naar huis. Je bent politieman 24 uur op 24, 7 dagen op 7”, vertelt hoofdinspecteur Nicky.

In de eerste aflevering gaan inspecteurs Dimitri en Jeroen van het overlastteam op patrouille in de wijken. Een beruchte dealer weet te ontsnappen na een negatieve controle, maar het interventieteam plant een spectaculaire inval om hem alsnog bij de kraag te vatten. “Vaak is de drugs verstopt in dampkappen of stofzuigers, maar hier lag alles gewoon open en bloot op de keukentafel. Ze hadden daar de hele apotheek liggen: meer dan 1 kg cannabis, 1 kg hasj, rolexen, XTC-pillen en voor meer dan 10.000 euro aan cash geld”, vertelt Dimitri.

Een noodoproep bereikt politiezone CARMA als twee gewapende overvallers een hold-up plegen in een supermarkt. Beide daders zijn verkleed als figuren uit de serie ‘La Casa de Papel’. Inspecteur Alessio, grote fan van de reeks, start een klopjacht naar de daders: “Meestal laten de daders iets achter in de buurt van de overval. Die kostuums zijn heel belangrijk, want daarmee kunnen we een sporenonderzoek starten.” Wanneer ze in de omgeving een verdachte plastic zak aantreffen, denken ze de jackpot te hebben gevonden. Maar niets is minder waar…

De afleveringen van Op Interventie zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.