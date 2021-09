Op het Snackmasters menu: de bekendste én meest complexe burger van het land

In de laatste kwartfinale op maandag 20 september om 20u40 bij VTM scherpt groentenchef Seppe Nobels zijn messen voor de uitdaging van deze week. Zijn tegenstander is Sofie Dumont, topchef en ondernemer die dagelijks inspirerende recepten deelt met haar volgers op het internet. Koen Wauters legt de chefs het vuur aan de schenen met de meest complexe snack van dit seizoen: de Bicky Burger, een ogenschijnlijk eenvoudige snack maar met duivelse details.

Bekijk de preview hier:

De eerste analyse van Seppe: “Ze hadden ons één snack beloofd, dit zijn vijf snacks tezamen!” en dat klopt ongeveer want de Bicky Burger bestaat uit maar liefst 7 onderdelen, waaronder drie verschillende sausjes. Koen polst ook alvast even bij Sofie: “Is ‘t moeilijk?”. Haar antwoord laat niets aan de verbeelding over: “Moeilijk?! Een bun, het vlees, drie fucking sauzen, DRIE! Ik had liever een pralineke gemaakt of zo!”

Seppe wil absoluut met biologisch vlees van eigen bodem werken en het industrieel vlees helemaal weglaten. Maar lukt het hem om de structuur van het Bicky-vlees na te bootsen met bio-vlees…? En ook Sofie botst op heel wat problemen: na 8 uur werk en talloze pogingen om een perfect broodje te bakken, staat ze nog helemaal nergens wanneer Koen opnieuw langskomt. Er is dus nog serieus wat werk aan de winkel...

Ruth Beeckmans duikt naar goede gewoonte de fabriek in, hongerig naar kennis over hoe de Bicky Burger precies gemaakt wordt. Na een spannende cook off kiest een jury van fabrieksmedewerkers welke chef de beste replica maakte en wie als laatste door mag naar de halve finale.

Korte bio

Sofie Dumont, Ladychef of the Year 2009, presenteerde bij VTM De Keuken van Sofie en Sofie in de Keuken Van. Ze heeft een neus voor dessert en patisserie, maar is chef kok van opleiding. In 2016 won zij de World Gourmand Cookbook Award voor haar kookboek ‘Op De Groei’, over gezonde voeding voor kinderen. Vandaag is vooral de digitale media haar culinaire habitat.

Topchef Seppe Nobels maakte jarenlang het mooie weer in het Antwerpse groenterestaurant Graanmarkt 13, in 2021 nog beloond met een Groene Michelinster. Hij verliet recentelijk het restaurant om meer individuele projecten te verwezenlijken, waaronder Instroom, een pop-up restaurant waar vluchtelingen de kans krijgen om zich te bewijzen in een topkeuken.

Snackmasters at Home

Meteen na de aflevering maakt Loïc Van Impe thuis-versies van de snacks in de VTM GO Exclusive Snackmasters at Home. Het worden leuke, korte recepten die voor iedereen haalbaar zijn. De afleveringen van Snackmasters at Home zijn meteen na elke aflevering van Snackmasters te bekijken op VTM GO.

De afleveringen van Snackmasters zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .