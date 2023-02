Op de eerste rij tijdens speurwerk, verhoren en huiszoekingen van acht Vlaamse ‘Onderzoeksrechters’

Wat gebeurt er tijdens een huiszoeking? Hoe vertel je een verdachte dat hij is aangehouden? En hoe gaat een moordonderzoek van start? Dat ontdekt de VTM-kijker vanaf woensdag 1 maart om 21u05 in het nieuwe seizoen van Onderzoeksrechters. Acht Vlaamse onderzoeksrechters laten in hun kaarten kijken en worden gevolgd tijdens hun bijzondere werk. Van huiszoekingen bij zogenaamde massagesalons die aan mensenhandel doen tot het afluisteren van telefoons en verhoren van winkeldieven die hun buit creatief verstoppen. Ook een bezoekje aan de gevangenis voor de opvolging van de verdachten die ze hebben laten aanhouden, hoort erbij. Zo verloopt het leven van de acht karaktervolle onderzoeksrechters uit Vlaanderen voor wie moord, fraude en bendevorming dagelijkse kost zijn.

Maak kennis met de acht onderzoeksrechters die in hun kaarten laten kijken:

Philippe Van Linthout, Mechelen

In het kanton Mechelen zetelt onderzoeksrechter Philippe Van Linthout. Hij is co-voorzitter van de Belgische vereniging van onderzoeksrechters en gespecialiseerd in cybercriminaliteit en terrorismezaken. Met de nodige betrokkenheid en een open blik zoekt hij elk dossier in detail uit. Niet iedereen is altijd even tevreden met de uitkomst van een proces, maar soms ontvangt hij bedankkaartjes. “Dat doet deugd.”

Goedele Franssens, Antwerpen

De strenge, maar rechtvaardige Goedele Franssens is al bijna tien jaar onderzoeksrechter in Antwerpen. In haar stad krijgt ze regelmatig te maken met de gevolgen van de internationale drugshandel. Vroeger was ze jeugdrechter en correctionele rechter, maar het dynamische en onvoorspelbare aspect deed haar de overstap maken. Respect vormt de basis van elk onderzoek, maar een smeekbede zal haar niet beïnvloeden.

Danny Mathys, Leuven

Achttien jaar lang was Danny Mathys onderzoeksrechter in Leuven. De zoektocht naar de waarheid is altijd haar grootste drijfveer geweest, met de wet als immer aanwezige leidraad. Met grondige dossierkennis en een open mind streeft ze naar een objectief antwoord voor elke zaak, met oor voor alle kanten van het verhaal. Haar motto is dan ook “Zeg nooit nooit”, want hoe onwaarschijnlijk iets lijkt, het kan binnen de criminaliteit.

Patrick Gaudius, Brussel

Patrick Gaudius is in het rechtsgebied Brussel, Halle-Vilvoorde zowel gewoon onderzoeksrechter als Europees onderzoeksrechter. Onder het motto ‘angst is een slechte raadgever’ laat hij zich niet overmeesteren door emoties en overweegt hij elke beslissing nauwkeurig zonder zijn geloof in de mens te verliezen. De grootstad stelt hem voor enorme uitdagingen: “Het is soms dweilen met de kraan open. Maar als je stopt met dweilen, verdrink je.”

Mieke Thijssen, Brussel

Mieke Thijssen start haar eerste jaar als onderzoeksrechter bij de Nederlandse rechtbank van eerste aanleg in Brussel en omschrijft haar functie liever als een ‘one-in-all’ rechter. Naast ervaren magistraten zijn onderzoeksrechters ook meesters in de psychologie, moeten ze soms hard optreden en de advocaat van de duivel spelen. Toch slaagt ze er met haar positieve ingesteldheid in om steeds het goede te blijven zien in elk dossier, “al heb je daar soms een mistlamp voor nodig.”

Bie Melis, Antwerpen

Met het uiterste respect en de nodige betrokkenheid probeert Bie Melis, onderzoeksrechter in Antwerpen, de waarheid tot op het bot uit te zoeken. Ze vindt het ook belangrijk de aangehouden verdachten in de gevangenis te bezoeken om te weten waar ze heen worden gestuurd. De moeilijkste beslissingen blijven die over de voorlopige hechtenis, want de gevangenissen zitten overvol.

Karel Van Cauwenberghe, Antwerpen

Karel Van Cauwenberghe was meer dan twintig jaar actief als onderzoeksrechter op de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Honderden dieven, verkrachters, dealers en moordenaars kruisten zijn pad, maar hij bleef geloven in de mens. Hij zag hoe de samenleving voor veel mensen tekortschiet en hoe de criminaliteitscijfers dat niet ten goede komen. Door voldoende stil te staan bij de achtergrond van de verdachte streefde hij naar het vinden van de best mogelijke oplossing.

Katrijn Helsen, Turnhout

In de afdeling Turnhout van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg zetelt de sympathieke Katrijn Helsen die al meer dan 12 jaar onderzoeksrechter is. Empathie en rechtvaardigheid draagt ze hoog in het vaandel. Met een openminded visie neemt ze alle tijd om de argumenten te aanhoren en elk detail zorgvuldig te doorzoeken. Door veel samen te werken met buitenlandse magistraten en politie heeft ze ook meer zicht gekregen op de systemen in het buitenland die ze kan vergelijken met de Belgische werking.

‘Onderzoeksrechters’, vanaf 1 maart elke woensdag om 21u05 bij VTM.

