Ook Tourist LeMC, Belle Perez, Marco Schuitmaker, Francisco en Bart Kaëll komen naar Tien Om Te Zien!

Het is juli! En dat wil zeggen dat niet enkel de langverwachte zomervakantie éindelijk van start ging, maar óók dat binnenkort het grootste muziekfeest van de zomer losbarst op de zeedijk van Westende. Anne De Baetzelier, Willy Sommers, Laura Tesoro en Aaron Blommaert verwelkomen iedereen opnieuw voor een zomer vol muziek én vol Tien Om Te Zien. De iconische tent wordt neergepoot van 15 tot 25 juli, en dat voor maar liefst zeven Tien Om Te Zien-avonden op rij én een exclusieve Clouseau-special op donderdag 25 juli. Ook op het scherm barst het feest binnenkort los, want de uitzendingen van Tien Om Te Zien zijn vanaf 21 juli elke zondag om 20u35 te zien bij VTM.

De voorbije weken bevestigden enkele nationale en internationale topartiesten hun komst - van Metejoor tot K3 en Marti Pellow, die laatste stond met zijn hyperpopulaire band Wet Wet Wet voor het eerst op het podium van Tien Om Te Zien in 1994 met de wereldhit Love Is All Around. Zijn performance belooft dus een nostalgische throwback van formaat te worden. Vandaag raakte de volledige line-up voor de eerste opnameweek Tien Om Te Zien, van maandag 15 tot en met donderdag 18 juli, bekend. Die belooft naar goede gewoonte een mix van de grootste hedendaagse hits en onvergetelijke TOTZ-klassiekers. Zo zullen onder meer Berre, Tourist LeMC, de nieuwe girlband IIII, Regi, Gert en James en onze inzending voor het Eurovisiesongfestival Mustii hun hits afvuren op het publiek. En geef toe, Tien Om Te Zien zou geen Tien Om Te Zien zijn zónder Bart Kaëll, Belle Perez, Wendy Van Wanten & Willy Sommers, De Romeo’s en Laura Lynn. En ook enkele Noorderburen maken hun opwachting in Westende: niemand minder dan Suzan & Freek, Frans Bauer en engelbewaarder Marco Schuitmaker komen langs. Ook op het podium: Helmut Lotti. Niet als metalhead - hij laat zijn leren broek en scheurende gitaren thuis, maar gaat speciaal voor Tien Om Te zien opnieuw ‘classic’. Bovendien brengt hij een wel héél bijzondere gast mee.

De volgende artiesten laten de zeedijk meezingen tijdens de eerste opnameweek van Tien Om Te Zien:

Maandag 15/7

Mustii

​Metejoor

​Sam Gooris

​Belle Perez

​Berre

​Maksim & Hannah Mae

​Regi feat. Arno

​Bart Kaëll

​CAMILLE

​Francisco

​Omdat Het Kan & Average Rob

​The Starlings

​Sandra Kim

​Wendy Van Wanten & Willy Sommers

​Frans Bauer

​Suzan & Freek

Dinsdag 16/7

Maksim & Hannah Mae

​Laura Tesoro

​Berre

​The Starlings

​judith

​Metejoor

​Pauline

​IIII

​De Romeo's

​Aaron Blommaert

​Gert en James

​Ian Thomas

​Gers Pardoel

​Abel

​Pommelien Thijs

​Helmut Lotti

​Marco Schuitmaker

Woensdag 17/7

Gene Thomas

​K3

​Ian Thomas

​Gers Pardoel

​Belle Perez

​Aaron Blommaert

​Liam van Milo

​Metejoor

​Regi feat. Arno

​2 Fabiola

​CAMILLE

​IIII

​Laura Lynn

​Dean

​Tourist LeMC

​Tina Bride

​Luc Steeno

Donderdag 18/7

Laura Lynn

​Dean

​CAMILLE

​Aaron Blommaert

​Luca Lawrence

​Berre

​2 Fabiola

​Bart Kaëll

​IIII

​Sam Gooris

​Stan Van Samang

​Grace

​Christoff

​Jessy

​Marti Pellow (ex-Wet Wet Wet)

Naast deze artiesten maken dit seizoen ook nog een aantal verrassingen hun opwachting op het TOTZ-podium. Het gratis muziekfeest is opnieuw toegankelijk voor iedereen. Jong en oud kan naar de zeedijk van Westende afzakken en de show live bijwonen op 15, 16, 17, 18, 22, 23 en 24 juli. En voor wie het écht een beetje meer mag zijn, zijn er tickets beschikbaar voor de Golden Circle of voor de Party Zone - zodat je je favoriete artiesten van wel héél dichtbij aan het werk kan zien - via vtm.be/tickets . De line-up voor de tweede opnameweek wordt binnenkort bekendgemaakt.

