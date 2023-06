Ook Sanne, Niels en Manuel gaan op zoek naar een lief in nieuw seizoen Boer zkt Vrouw

Vorige week konden de kijkers al een glimp opvangen van melkveeboerin Sanne, bioboer Manuel en vleesveeboer Niels in de eerste oproepaflevering van Boer zkt Vrouw maar op maandagavond 19 juni stelde presentatrice en Cupido van dienst, Dina Tersago, de drie boeren uitgebreider voor. Hieronder in een notedop wie ze zijn en naar welke man of vrouw ze op zoek zijn.

SANNE THEUWISSEN (33)

​Melkveeboerin uit Bocholt (Limburg)

In elk vriendenboekje dat Sanne kreeg toen ze jonger was, schreef ze zelfverzekerd dat ze later boerin zou worden en zo geschiedde: in 2019 nam de enthousiaste Limburgse de helft van het familiebedrijf over en nu staat ze helemaal alleen in voor het verzorgen van de koeien. Ze neemt haar werk heel serieus, maar je zal haar niet snel zonder een grote glimlach zien. Door de automatisering kon de werkdruk omlaag, en dus is Sanne klaar voor de volgende stap: een leuke, lieve man leren kennen. Iemand met wat drive en pit, die eerlijk is en op wie ze kan bouwen.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Sanne:

MANUEL BAEYENS (35)

​Biodynamische groente- en vleesveeboer uit Sint-Lievens-Esse (Oost-Vlaanderen)

Manuel is een gepassioneerde, innemende biodynamische boer in de biodynamische boerderij De Kollebloem, die nog duurzamer te werk gaat dan andere boerderijen. In De Kollebloem is Manuel degene die instaat voor het zaaien en oogsten van de groenten en het kweken van de runderen. Het ideaalbeeld van de charmante boer is een vrouw met een vrolijke uitstraling, een bezige bij met gevoel voor humor die samen met hem wil leven op het ritme van de natuur. Manuel zet regelmatig een stapje in de wereld en komt dan vaak sympathieke dames tegen, maar zelf durft hij de stap niet zetten. Omdat hij niet altijd de grootste babbelaar is, heeft iemand die hem uit zijn kot kan lokken een streepje voor. “En een vrouw die graag de beentjes los gooit, zou ideaal zijn. Op feestjes ben ik immers steevast de eerste die op de dansvloer staat!”

Bekijk hier het oproepfilmpje van Manuel:

NIELS VAN CROMBRUGGE (32)

​Vleesveeboer uit Gierle (Antwerpen)

Niels wist altijd al dat hij iets met dieren wilde doen, en liefst met koeien. Zo besloot hij op zijn achttiende een stuk grond te kopen en daar een stal op te zetten. Veertien jaar later heeft hij zijn eigen vleesveebedrijf met honderden koeien, doet hij mee aan prijskampen en heeft hij nog een heel stuk akkerbouw. Hij bouwde zijn eigen huis, inclusief 2 kinderkamers. “Ik krijg wel aandacht van vrouwen, maar ik wil meteen de ware vinden. Ik wou altijd al jong vader worden, dus heel veel tijd heb ik niet meer te verliezen”, klinkt het. Niels is op zoek naar iemand die sterk in haar schoenen staat en die gelukkig is met zichzelf, “want een gelukkige dame, is een gelukkige man (lacht)”.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Niels:

Wil jij Sanne, Manuel of Niels beter leren kennen? Surf dan als de bliksem naar vtm.be/boer-zkt-vrouw, schrijf je in en wie weet ga jij wel aan de haal met het hart van deze boer(in).

Op het einde van de oproepaflevering had Dina Tersago overigens nog een verrassing in petto: in het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw gaan niet 6, maar 7 Vlaamse boeren op zoek naar de ware liefde. En voor die 7de moet ze richting… Zweden! Op maandag 26 juni stelt Dina de Vlaamse boer die in Zweden woont en werkt voor in een extra oproepaflevering om 20u45.

Niet voor publicatie: