Ook Raymond van het Groenewoud, De Mens, Natalia en Urbanus krijgen een ‘Best Of’ in nieuw VTM-programma

Dit najaar krijgen 8 Belgische muzikale iconen een ultiem eerbetoon in het nieuwe VTM-programma The Best Of. De volledige ‘cast’ is vandaag bekend, want naast Axelle Red, Dimitri Vegas & Like Mike, De Kreuners en Gorki zullen ook Raymond van het Groenewoud, De Mens, Natalia en Urbanus in de muzikale spotlights worden gezet. Niet minder dan 40 collega-artiesten verrassen deze 8 met een privéconcert waarin ze telkens de vijf populairste nummers van de centrale artiest coveren. Die top vijf wordt bepaald via een ruime bevraging bij de Vlaamse bevolking.

Wat zijn de favoriete songs van de Vlaming? Welk nummer is voor hen de absolute nummer 1? Naast de verrassende live optredens van tal van collega-artiesten gaat The Best Of ook backstage bij de voorbereidingen en delen bekende en onbekende Vlamingen de top 5 van hun icoon in de ‘VoxBox’. Ook intimi doen hun opvallendste verhalen over de centrale artiest uit de doeken. De presentatie van The Best Of is in handen van An Lemmens, de opnames vinden plaats in de meest iconische muziektempel van het land: de Ancienne Belgique. The Best Of is in het najaar van 2021 te zien bij VTM.

Raymond van het Groenewoud: “Toen ik begon, schreef ik liedjes waarvan ik hoopte dat een ander ze zou zingen, vanwege twijfels over mijn eigen stem. Uiteindelijk deed ik het zelf, omdat ik inzag dat je moeilijk kan uitleggen hoe iets gezongen moet worden. Vandaag wordt het spannend. Anderen zingen mijn werk, en ik wil er me zeker niet mee bemoeien. Heerlijk, verras me maar, dames(?) en heren, ik leun lekker achteruit, en ik geniet.”

Natalia: “The Best Of, de verrassing alleen al is food for my soul! Ik ben enorm benieuwd wie er met wat op de proppen zal komen en ik laat het hele gebeuren met veel dankbaarheid op me afkomen!”

De Mens: “Onszelf muzikale iconen noemen is niet gezond, maar het doet wel plezier als anderen dat doen (lacht). We werken met De Mens al bijna dertig jaar hard aan muziek die mensen kan ontroeren én amuseren, soms zelfs binnen één nummer. We zijn dan ook trots dat VTM ons in de kijker zet en we zijn hevig benieuwd naar wat anderen met onze songs gaan doen, zeker in een live-setting. Want live spelen is voor ons de essentie van wat we doen.“

Urbanus: “Ik vind het heel tof dat ik nog bij The Best Of hoor. Ik dacht dat ik hoger zou scoren bij The Worst of. Het is een groot geheim welke artiesten me zullen overvallen met hun versie van één van mijn liedjes. Ik gok dat het mijn bekendste hitjes zullen worden, wie had dit ooit kunnen denken. Stel je voor dat iemand daar een dijk van een song produceert van een nummer dat oorspronkelijk maar een slap B-kantje van mij was. Dat zou pas echt verrassend zijn. Ik ben in elk geval de geselecteerde artiesten overvloedig dankbaar dat ze dit willen doen om mij ‘in een vaas te zetten’. Ik zit nu al te popelen want het is sowieso plezant om daar geschminkt te mogen genieten zonder zelf iets te moeten doen. Voor dit chique gala evenement kreeg ik van de styliste de tip om toch een propere overall aan te trekken. Ik ben er klaar voor.”