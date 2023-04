Ook Laura Tesoro en Francisco Schuster verleggen hun grenzen in Special Forces: Wie Durft Wint

Meedogenloze fysieke en psychologische tests, slaapgebrek en honger: dat staat Laura Tesoro en Francisco Schuster te wachten in Special Forces: Wie Durft Wint, het gloednieuwe VTM-programma dat binnenkort van start gaat. Daarmee vergezelt het jonge geweld onder andere zanger en presentator Koen Wauters, ex-basketster Ann Wauters en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Wie de andere bekende rekruten zijn die zich te midden van de uitgestrekte woestijn van Marokko aan de zwaarste training ter wereld wagen, wordt binnenkort bekendgemaakt.

Laura Tesoro (26): “Ik weet dat ik de mindset heb om ver te geraken. Ik weet alleen niet of ik de kracht heb om het te doen, dus ik ben echt gewoon heel benieuwd naar hoe ik dit grensverleggend avontuur ga beleven en hoe ver ik ga geraken. Maar ik heb té hard getraind om al na één dag naar huis te gaan.”

Francisco Schuster (21): “Als ik het gevoel heb dat het echt niet of niet meer lukt, ga ik toch altijd een weg vinden om nog door te blijven gaan, bijvoorbeeld door mij op te trekken aan de anderen of contact te leggen met mensen die mij er door kunnen sleuren. Opgeven vind ik moeilijk, ik ben iemand die altijd verder wil blijven gaan.”

Special Forces: Wie Durft Wint, is de Vlaamse versie van het Britse format SAS: Who Dares Wins, dat in 2015 voor het eerst werd uitgezonden. Na succesvolle versies in onder andere Amerika, Australië, Finland, Zweden en Nederland, komt het format nu dus eindelijk ook naar Vlaanderen. Wanneer Special Forces: Wie Durft Wint wordt uitgezonden bij VTM, wordt binnenkort bekendgemaakt.

