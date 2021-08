Ook Laura Tesoro & Loïc Nottet, Sam Gooris, Kathleen Aerts, Soulsister en vele anderen treden op in Tien Om Te Zien

Op woensdag 25 augustus verzamelen de grootste artiesten van vroeger en nu op het iconische Tien Om Te Zien-podium op het Epernayplein in Middelkerke. In totaal brengen meer dan 20 muzikale toppers hun bekendste meezinger of recentste single. Eerder werden al de namen van Clouseau, Bazart, Camille Dhont en Mama’s Jasje gelost, maar nu is ook de rest van de line-up bekend. Sfeermakers van toen zoals Soulsister, Sam Gooris en Christoff zijn op de afspraak, net zoals André Hazes, Suzan & Freek en Grace, de winnares van The Voice van Vlaanderen. Kathleen Aerts brengt haar nieuwste single Droom!, die ze speciaal uitbrengt voor haar realityreeks Villa Zuid-Afrika bij VTM 2. Laura Tesoro, Aaron Blommaert en iconen Willy en Anne presenteren Tien Om Te Zien samen. Willy en Laura treden ook zelf op en die laatste brengt daarvoor het gezelschap van Loïc Nottet mee.

Dit is de volledige line-up van Tien Om Te Zien:

Clouseau

Niels Destadsbader & Regi

2 Fabiola

Bazart

Bart Kaëll

Mama’s Jasje

Get Ready!

Camille Dhont

Metejoor & Emma Heesters

Helmut Lotti

Belle Perez

Soulsister

André Hazes

Kathleen Aerts

Sam Gooris

Willy Sommers

Bart Peeters

Erik & Sanne

Christoff

Laura Tesoro & Loïc Nottet

Grace (winnares van The Voice van Vlaanderen)

Luc Steeno

Suzan & Freek

5.000 toeschouwers winnen via vtm.be, HLN.be, Qmusic, Joe of Dag Allemaal een exclusief ticket om de opname van Tien Om Te Zien komende woensdag bij te wonen in Middelkerke. De integrale uitzending is op woensdag 1 september om 20.35 te zien bij VTM.

Voor wie al helemaal in de sfeer wil komen presenteren Sven Ornelis en Anke Buckinx vandaag - vrijdag 20 augustus - de hele dag door de Tien Om Te Zien Top 100 bij Joe. Tien uur lang krijgen de luisteraars de beste nummers uit de geschiedenis van Tien Om Te Zien te horen. Sven en Anke krijgen ook bezoek van heel wat artiesten, met elk uur een ander live optreden in de studio.

